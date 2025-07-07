動物園觀察飼養員工作　50歲女突被獅子攻擊「咬斷手臂」送醫

▲澳洲動物園傳出獅子咬人事件。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭當地動物園傳出，一名50多歲女子在園內遭獅子咬斷手臂，嚴重傷勢讓她被緊急送醫，目前生命情況穩定。動物園對外表示，被咬女子不是飼養員，事發時她在一旁觀察飼養員工作，突然遭獅子攻擊。

事件6日早上8時20分發生在昆士蘭圖翁巴市(Toowoomba)附近動物園Darling Downs Zoo，這名50多歲女子突然遭到獅子攻擊，被緊急空運到布里斯本醫院Princess Alexandra Hospital接受治療。

動物園表示，事件發生時，女子正在觀察飼養員工作，雖然她不是飼養員，但參與這樣的活動已經長達20多年，非常了解關於危險動物的安全守則，「可是不知為何，獅子突然咬住她的手臂，並造成了嚴重傷害」。

動物園強調，涉案獅子從來沒有離開過圍欄，不會對一般民眾的安危造成影響，並且獅子不會被安樂死或受到任何懲罰。為了瞭解獅子為何突然攻擊人，目前警方與園方安全人員正在進行調查。