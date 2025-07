動物園觀察飼養員工作　50歲女突被獅子攻擊「咬斷手臂」送醫

▲澳洲動物園傳出獅子咬人事件。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭當地動物園傳出,一名50多歲女子在園內遭獅子咬斷手臂,嚴重傷勢讓她被緊急送醫,目前生命情況穩定。動物園對外表示,被咬女子不是飼養員,事發時她在一旁觀察飼養員工作,突然遭獅子攻擊。

事件6日早上8時20分發生在昆士蘭圖翁巴市(Toowoomba)附近動物園Darling Downs Zoo,這名50多歲女子突然遭到獅子攻擊,被緊急空運到布里斯本醫院Princess Alexandra Hospital接受治療。

A woman in her 50s has lost her arm after being mauled by a lion at the Darling Downs Zoo in Queensland. #lion #lionattack #zoo #zookeeper #wildanimal #darlingdowns #darlingdownszoo #7NEWS pic.twitter.com/7INGmjAdKX