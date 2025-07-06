慣竊騎單車偷餐廳備料　鮮蚵蛤蜊「2500賤賣500」侵占罪送辦

▲曾嫌行竊生鮮食材過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



北市中正區八德路一段某虱目魚湯專賣店6月22日上午遭竊備料食材，慣竊曾男（63歲、多項竊盜前科）在店家未開門營業時，騎單車經過發現該店門口保麗龍貨箱無人看管，順手取走市價約2500元的2袋鮮蚵及1袋蛤蜊，曾嫌騎到萬華區隨手以500元低價賤賣。警方獲報後，比對監視器畫面與列管慣竊資料庫、迅速掌握曾嫌身分，7月1日通知曾男到案，偵訊後依涉犯侵占罪嫌函送台北地檢署偵辦。







中正一警方表示：經查曾嫌有多次竊盜前科，平時以腳踏車代步在市區閒晃居無定所。案發當日清晨，他騎經該店家門口，發現一只保麗龍箱放置門前遂上前翻看，見內有生鮮食材鮮蚵、蛤蜊，曾男順手牽羊後騎單車逃逸。



店家開店時發現保麗龍貨箱遭清空，聯繫配貨廠商確認食材早在7時許送達，經調閱監視器發現食材遭歹徒行竊立即報警求助。警方擴大調閱監視經比對慣竊資料庫，迅速鎖定曾男身分，立即通知曾嫌到案說明。



曾男到案後供稱「只是好奇翻箱」，承認偷走食材後到萬華當地隨手兜售，以500元低價變賣，但對於販售對象、交易細節交代不清。中正一警方表示，雖然被盜物品價值不高，但曾男觸法行為明確，警方呼籲商家務必妥善保管貨物，避免放置於無人看守之處，同時加強防盜設備，以降低遭竊風險。

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