輝達進駐北士科土地爭議　內政部：市府得自訂辦法專案設定地上權

▲北士科。（圖／記者項瀚攝）

記者詹詠淇／台北報導

輝達執行長黃仁勳相中北士科T17、T18基地設立新海外總部，但該用地的地上權歸屬新壽導致開發卡關；北市府在10日接獲新壽來函，表達希望直接移轉地上權給輝達。台北市副市長李四川11日表示，市府已回函說明此方式與契約不合，須進一步釐清移轉方式。最好的方式，是新壽與市府合意解約，再重新設定地上權，已報公文到內政部轉行政院，盼能依「土地徵收條例」第44條第1項第4款，專案核准設定地上權給輝達。內政部今（14日）回應，台北市政府如考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，得於「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。

依據新壽與北市府簽訂的合約，新壽若想移轉地上權，須在興建完成並取得使用執照之後才能辦理，且要在完成地上權設定登記日起5年內取得全部建物使用執照，期限最多可再延長2年。意即，新壽須在2029年前取得建物使照，否則即是違約。

李四川11日說明，契約是市府跟新光人壽簽訂，依照契約內容，要移轉地上權就是要蓋好，無法直接將地上權移轉給輝達。若放行直接轉移，未來土地招標恐出現「先標下來再賣給他人」的狀況，會開此惡例。考量現行的僵局，最好的方法，是新壽跟市府合意解約、市府以合理金額購回土地，再依輝達的需求變更都市計畫，合併T17、18兩塊基地後，再重新設定地上權。

但此程序較繁複，且後續土地須公開招標會增添變數。李四川說，目前已報公文到內政部轉行政院，盼能依「土地徵收條例」第44條第1項第4款，專案核准設定地上權給輝達。對市府來說，最簡單的方式，仍是新壽依照原本的契約蓋好、取得使照後，再移轉給輝達，但考量新壽的公司經營與財務狀況，此途徑執行上有困難。

對此，內政部今日回應，區段徵收開發後取得之可建築用地，依該條第1項第4款規定，「國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地得以讓售」，與本案專案核准設定地上權之情形不同。

另依該條第1項第5款規定，「其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權」，同時於第6項規定，「第1項第5款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之。」

內政部指出，台北市政府如考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，得於「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。