不怕關稅！黃仁勳曝與川普會談內容　有信心「科技業會挺過去」

▲ 黃仁勳稱他相信企業能挺過川普關稅考驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

市值首破4兆美元的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，美國科技業將挺過川普政府關稅衝擊，如同過往面對市場動盪時的表現，同時強調美國應擴大半導體製造產能。

黃仁勳11日接受美媒《USA TODAY》專訪直言，「沒有人喜歡干擾，也沒有人喜歡突如其來的改變，但川普總統會處理好這些協議，各國將重新調整適應，我們會克服的。」

報導提到，這位晶片巨擘本周帶領輝達締造歷史紀錄，成為首家市值突破4兆美元的企業，超越蘋果與微軟等競爭對手。川普與中國等主要貿易夥伴談判之際，黃仁勳的事業版圖正處於美國關稅政策、AI熱潮及晶片供應鏈的核心交匯點。

輝達專精先進晶片研發，再由台積電等代工廠商進行量產，若川普對進口半導體祭出高額關稅，勢必重創相關業者。

不過黃仁勳展現十足信心，強調他創立輝達前就已存在各種關稅與法規限制，「每年都有規定、稅務、關稅、政策與規範，而我們都生存下來了」，「我完全相信這個世界會挺過來，企業會挺過來。不論結果如何，我們都會善加因應。」

他於本月10日第5度會晤川普，隔天則與財政部長貝森特會談。他透露，川普對輝達創下市值紀錄深感自豪，「他花了很多時間恭喜我，並告訴身邊所有人這是多麼了不起的成就。」

兩人在會中談論如何幫助美國科技業在AI轉型中保持競爭優勢，以及重振美國製造業的策略。黃仁勳也提到，輝達目前正在德州製造超級電腦，並於亞利桑那州進行封裝作業。

他計畫於下周訪問中國，並透露會中曾向川普提及此事，但兩人未談論美中貿易談判進展，也不清楚何時能達成最終協議。