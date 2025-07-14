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黃仁勳：製造業回流美國勢在必行　可為台灣減壓

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳肯定美國「再工業化」，認為美製造回流可替台灣減壓。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，並強調美國有必要強化本土的科技生產鏈，減少對他國的倚賴，並指出這也有助於分散台灣所承受的地緣政治壓力。

在CNN知名主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）主持的節目中，黃仁勳表示，美方推動科技產業「再工業化」的方向是正確的。他認為，美國目前在科技產業的製造端仍有明顯缺口，應該加大對生產基礎的投入。

他指出：「製造業蘊含著技能、熱情與工藝精神，這些元素對於經濟成長以及社會穩定都極為關鍵。人們不需取得高深學位，也能在這個產業中建立穩定且成功的人生。」

事實上，美國在川普主政時期便已大力推行鼓勵製造回流的政策，包括徵收關稅及推動國內能源與汽車產業成長，並盼吸引更多高科技投資。

黃仁勳提到，推動製造基地重返美國，不僅可增強國內的產業自主性，也能在地緣政治層面上，為如台灣這類重要供應國減輕壓力。

台灣作為全球半導體重鎮，擁有全球龍頭晶圓代工企業台積電（TSMC）。美國前總統川普今年3月也曾公開表示，台積電將在美加碼至少千億美元的投資，強化在地產能。

「建立一套涵蓋設計、製造與供應的完整產業鏈，對於國家的長期發展是睿智的選擇，」黃仁勳表示，「這能讓美國更加堅實，也降低對特定地區的過度依賴。」

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