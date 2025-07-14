　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5.8萬讚爆！揪河智媛逛桃園南門市場　岱縈曝原因竟是「婆媽」

▲樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路與來台應援的河智媛前往桃園南門市場「吃胖胖」。（圖／翻攝Yahoo）

▲樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路與來台應援的河智媛前往桃園南門市場「吃胖胖」。（圖／翻攝Yahoo）

記者楊熾興／桃園報導

樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路與今年首次來台應援的河智媛一同前桃園南門市場「吃胖胖」2女神人氣強強滾，在YT播出後引起網友熱烈好評，5.8萬網友讚爆「市府有眼光」。至於為什麼選擇桃園南門市場呢？樂天學姐岱縈解釋說，因為來這裡採買的婆婆媽媽，在家都是「大廚」等級、「肯定挑嘴」，所以來南門市場絕對不會踩雷。

▲岱縈說，來採買的婆婆媽媽都是「大廚」等級、「肯定挑嘴」，所以來南門市場絕對不會踩雷。（圖／翻攝Yahoo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲岱縈說，來採買的婆婆媽媽都是「大廚」等級、「肯定挑嘴」，所以來南門市場絕對不會踩雷。（圖／翻攝Yahoo）

桃園市政府與Yahoo運動合作，推出全新實境節目《Yahoo PD帶我去吃胖胖！》合作，本季以第二集以「踏市場」為主題，由樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路，邀請今年首次來台應援的河智媛（하지원），前往有近70年歷史的桃園南門市場吃早餐。節目在YT播出後引起網友熱烈好評，除了稱讚女神組合畫面太美，也有人給予幕後推手桃園市政府肯定，表示「真的有眼光」、「市府跟得上時代」。

▲樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路與來台應援的河智媛前往桃園南門市場「吃胖胖」。（圖／翻攝Yahoo）

▲兩名啦啦隊女神組合引網友讚賞，更讚爆與Yahoo合作的桃園市府有眼光
。（圖／翻攝Yahoo）
為什麼選擇桃園南門市場呢？樂天學姐岱縈解釋說，因為來這裡採買的婆婆媽媽，在家都是「大廚」等級、「肯定挑嘴」，所以來南門市場絕對不會踩雷！河智媛也在影片中分享台灣與韓國食物的不同之處，例如第一攤的米粉湯，在韓國會加洋蔥跟肉，形狀也比較長，台灣特點則是湯頭濃郁，搭配油豆腐、肝連等小菜，非常好吃，直呼「我要經常來市場了！」。

隨後，他們來到桃園南門市場早餐街，一路品嚐了阿婆飯糰、林記水煎包、雙蛋蛋餅、新家香肉鬆、手工咖啡、粉粿冰、風城雞蛋糕等在地有名的店家，看得出來兩人非常享受這個「吃貨行程」，過程中展現出桃園市場兼具風味與豐盛的美食特色。體驗結束後，河智媛表示，桃園市場很大，有很多不同的食物，重點是「都很美味」、「真的很棒」、「真的很喜歡」。

影片上線一週就超過5.8萬次觀看，兩名啦啦隊女神的組合則引起網友讚賞，「岱縈和智媛的組合畫面太美」、「美麗溫柔岱縈、帥氣英姿智媛帶領我再次重溫南門市場」、「節目質感不輸電視上的美食節目」；還有眼尖網友發現這是桃園市政府的企劃，留言給予肯定，「真的很有質感，謝謝市政府 yahoo及兩位美女」、「新聞處懂得找岱縈帶外國朋友來推展觀光」、「真的有眼光」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／豐原五口命案團購主曾獲15萬交保　檢訊後聲押禁見
警執勤遭撞飛「昏迷指數4」　彰化家扶淚求：幫我們的孩子加油
科學家震撼！宇宙史上最大「黑洞撞黑洞」　誕生太陽265倍巨獸
快訊／吃飯時間沒看到人！家人敲門發現斷氣…台中少年送醫不治
老牌黏膠廠發布重大訊息　子公司7／31停止營業
獨／天價超跑Ferrari FXX-K台灣僅2人擁有　陳肯特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

軍用悍馬擦撞公車「零件噴飛」　網看1點：感覺不太能怪駕駛

5.8萬讚爆！揪河智媛逛桃園南門市場　岱縈曝原因竟是「婆媽」

聊到深夜！他曝LINE對話「1舉動」超曖昧　網秒懂：很暈欸

心理師會不會被ChatGPT取代？她提「4關鍵」分析第一線真相

女重訓後「胸部變豐滿」竟是癌！醫示警3情況：變大不是好事

燈超亮！他見紅姐約砲1姿勢「怎會認錯洞」　網傻：毫不猶豫進入

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

快訊／女學霸遭撤銷台大醫學系資格　台中一中表遺憾

明後天中南部水氣增　熱帶低壓周五起最接近台灣

高中生科展作品涉抄襲　台大：撤銷醫學系錄取資格

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

GD教學〈Crayon〉應援被搶拍　放棄苦笑撂中文：沒關係啊..

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

軍用悍馬擦撞公車「零件噴飛」　網看1點：感覺不太能怪駕駛

5.8萬讚爆！揪河智媛逛桃園南門市場　岱縈曝原因竟是「婆媽」

聊到深夜！他曝LINE對話「1舉動」超曖昧　網秒懂：很暈欸

心理師會不會被ChatGPT取代？她提「4關鍵」分析第一線真相

女重訓後「胸部變豐滿」竟是癌！醫示警3情況：變大不是好事

燈超亮！他見紅姐約砲1姿勢「怎會認錯洞」　網傻：毫不猶豫進入

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

快訊／女學霸遭撤銷台大醫學系資格　台中一中表遺憾

明後天中南部水氣增　熱帶低壓周五起最接近台灣

高中生科展作品涉抄襲　台大：撤銷醫學系錄取資格

BLACKPINK在美國創「世界女團新紀錄」！YG歡慶：2場售磬動員10萬粉

好萊塢的AI時刻　正站在一個重要的十字路口

快訊／豐原五口命案團購主曾獲15萬交保　檢訊後聲押禁見

派翠克爆秘戀啦啦隊女神！再同框「露胸挑逗」全被拍　私下曖昧互動曝光

台南沿海三區復電慢　台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

軍用悍馬擦撞公車「零件噴飛」　網看1點：感覺不太能怪駕駛

不掩飾新世界集團千金身分！Annie笑曝「高分考上哥大」會長媽反應

蘭花重災！北門牛記損失破億　農業部承諾法人補助從0提高到50％

新北勞權種籽師資培訓開跑　強化國高中職生勞動素養

台電新營區處搶修持續推進　力拚15日晚間全面恢復聚落供電

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

生活熱門新聞

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

女學霸遭撤銷台大醫學系資格　台中一中表遺憾

台南「紅姐早餐店」爆紅！全場狂刷4個字

高中生科展作品涉抄襲　台大：撤銷醫學系錄取資格

43.8％人沒繳稅！他怒嗆「這些人憑什麼拿1萬」

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

水槍裝尿！啦啦隊女神雙眼被噴紅

一堆人「咖啡渣丟垃圾桶」　正確做法曝光！做錯罰6000

台電員工9點才吃晚餐！神秘客掏2千買單

熱帶低壓最快周三生成　周末不排除成颱接近台灣

更多熱門

相關新聞

威能帝剋獅！14K刷新生涯與隊史紀錄

威能帝剋獅！14K刷新生涯與隊史紀錄

樂天桃猿13日作客統一獅，洋投威能帝猛飆14次三振創個人新高，梁家榮敲出3支安打、貢獻3打點，距完全打擊僅差三壘安打，率隊以4比0完封勝出。

林安可雙響灌7分打點！連3場開轟

林安可雙響灌7分打點！連3場開轟

桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末

桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末

鍾亦恩首輪進職棒！父子牛棚情深

鍾亦恩首輪進職棒！父子牛棚情深

樂天桃猿限動稱「大罷免大成功」　網友轟：公關危機

樂天桃猿限動稱「大罷免大成功」　網友轟：公關危機

關鍵字：

樂天桃猿岱縈揪河智媛南門市場吃胖胖

讀者迴響

熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

李千娜21歲女兒登選秀節目！

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面