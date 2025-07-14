5.8萬讚爆！揪河智媛逛桃園南門市場　岱縈曝原因竟是「婆媽」

▲樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路與來台應援的河智媛前往桃園南門市場「吃胖胖」。（圖／翻攝Yahoo）

記者楊熾興／桃園報導

樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路與今年首次來台應援的河智媛一同前桃園南門市場「吃胖胖」2女神人氣強強滾，在YT播出後引起網友熱烈好評，5.8萬網友讚爆「市府有眼光」。至於為什麼選擇桃園南門市場呢？樂天學姐岱縈解釋說，因為來這裡採買的婆婆媽媽，在家都是「大廚」等級、「肯定挑嘴」，所以來南門市場絕對不會踩雷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲岱縈說，來採買的婆婆媽媽都是「大廚」等級、「肯定挑嘴」，所以來南門市場絕對不會踩雷。（圖／翻攝Yahoo）

桃園市政府與Yahoo運動合作，推出全新實境節目《Yahoo PD帶我去吃胖胖！》合作，本季以第二集以「踏市場」為主題，由樂天桃猿人氣啦啦隊女孩岱縈帶路，邀請今年首次來台應援的河智媛（하지원），前往有近70年歷史的桃園南門市場吃早餐。節目在YT播出後引起網友熱烈好評，除了稱讚女神組合畫面太美，也有人給予幕後推手桃園市政府肯定，表示「真的有眼光」、「市府跟得上時代」。

▲兩名啦啦隊女神組合引網友讚賞，更讚爆與Yahoo合作的桃園市府有眼光

。（圖／翻攝Yahoo）

為什麼選擇桃園南門市場呢？樂天學姐岱縈解釋說，因為來這裡採買的婆婆媽媽，在家都是「大廚」等級、「肯定挑嘴」，所以來南門市場絕對不會踩雷！河智媛也在影片中分享台灣與韓國食物的不同之處，例如第一攤的米粉湯，在韓國會加洋蔥跟肉，形狀也比較長，台灣特點則是湯頭濃郁，搭配油豆腐、肝連等小菜，非常好吃，直呼「我要經常來市場了！」。

隨後，他們來到桃園南門市場早餐街，一路品嚐了阿婆飯糰、林記水煎包、雙蛋蛋餅、新家香肉鬆、手工咖啡、粉粿冰、風城雞蛋糕等在地有名的店家，看得出來兩人非常享受這個「吃貨行程」，過程中展現出桃園市場兼具風味與豐盛的美食特色。體驗結束後，河智媛表示，桃園市場很大，有很多不同的食物，重點是「都很美味」、「真的很棒」、「真的很喜歡」。

影片上線一週就超過5.8萬次觀看，兩名啦啦隊女神的組合則引起網友讚賞，「岱縈和智媛的組合畫面太美」、「美麗溫柔岱縈、帥氣英姿智媛帶領我再次重溫南門市場」、「節目質感不輸電視上的美食節目」；還有眼尖網友發現這是桃園市政府的企劃，留言給予肯定，「真的很有質感，謝謝市政府 yahoo及兩位美女」、「新聞處懂得找岱縈帶外國朋友來推展觀光」、「真的有眼光」。