女重訓後「胸部變豐滿」竟是癌！醫示警3情況：變大不是好事

▲女子還開心自己身材變得更有曲線，結果一檢查，發現是因為得了乳癌。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

林口長庚醫院血液腫瘤科主治醫師廖繼鼎表示，民眾一旦發現一些身體部位莫名變大時，可能不是變壯，而是癌症警訊，就有一名女大生勤於練習體操，後來發現大腿變壯，殊不知是惡性肉瘤作祟。還有一名女子重訓後察覺胸部變大，就醫檢查竟確診乳癌。

廖繼鼎在臉書發文表示，行醫多年的他見過太多原本「誤以為是好事，結果竟是癌症警訊」的案例。他進一步分享案例，一名大學體操隊的女學生，勤練體操動作後發現大腿變壯，起初還以為是肌肉增長所致，結果就醫檢查才發現是惡性肉瘤作祟。

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另外，還有一名熱愛健身的女子進行一陣子重量訓練後發覺乳房變大，還開心地覺得自己的身材變更有曲線，結果就醫檢查才發現確診乳癌；一名高中男學生發現某側陰囊變大，最初自信地以為是男性特徵更明顯的象徵，沒想到就醫後經醫師觸診發現是睪丸癌。

廖繼鼎說，有些身體的變化不是變壯，而是癌症警訊，因此當民眾有不明原因的體重變化、局部腫脹、硬塊，別只用「變結實」或「訓練成果」解釋，尤其是當這些變化持續、無法消退時，更應該警覺、勿掉以輕心，應找專業醫師評估，早期發現癌症，才能盡快治療以防重症。

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