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亞太學院找不到人接手　教育部甩鍋挨批擺爛

位於苗栗頭份的亞太創意技術學院自2019年停辦後，廣達12公頃校園被荒廢棄置，昔日作育英才的夢想基地，無奈淪為盜竊天堂與流浪漢避難所。（圖／劉耿豪攝）

▲位於苗栗頭份的亞太創意技術學院自2019年停辦後，廣達12公頃校園被荒廢棄置，昔日作育英才的夢想基地，無奈淪為盜竊天堂與流浪漢避難所。（圖／劉耿豪攝）

圖文／CTWANT

亞太創意技術學院熄燈6年了，校舍破敗與教師欠薪問題延宕多時，如今在公益董事介入清算後，好不容易陸續盤點校產並清償債務，爛攤子有望了結。然而主管機關教育部卻要求公益清算團自己找單位接手，否則扣發部分「退場基金」，清算團直批，教育部簡直把退場收拾工作甩鍋給民間，還亂找理由扣發計畫款，「才是最大的慣老闆」。

少子化浪潮下不少私立大專院校面臨倒閉危機，位在苗栗縣頭份珊珠湖的亞太技術學院就是其中一所。據了解，亞太的前身是1988年成立的「親民工業專科學校」，在2004年改制為技術學院後，2010年8月改名為「亞太創意技術學院」，2016年由怡盛保全集團花了近新台幣2億買下，一面縮編校內人事，一面有意引進陸資合作，共同以養生村等產學合作名義謀求發展，然而因招商屢屢碰壁，2019年突襲「不玩了」全面停辦，校園轉眼空了多年，辦學末期積欠上千萬元的教師薪水、保險費和廠商貨款全被「擺爛」，校產更因無人管理，值錢設備和電纜被偷個精光，校舍也淪為流浪漢避難所。直到2022年公益董事會成立，才重新向教育部申請「私校退場基金」，希望逐步清算財產後，能正式退場。

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儘管校區已被斷水斷電，因為對學校多年情感，亞太學院公益清算執行長吳威宏上班日仍準時報到，處理校產維護與核算員工欠薪，他坦言若教育部退場基金不再補助「我也就地失業了」。（圖／劉耿豪攝）

▲儘管校區已被斷水斷電，因為對學校多年情感，亞太學院公益清算執行長吳威宏上班日仍準時報到，處理校產維護與核算員工欠薪，他坦言若教育部退場基金不再補助「我也就地失業了」。（圖／劉耿豪攝）

CTWant採訪團隊日前到中港溪畔的亞太技術學院一探究竟，此處離竹科開車不到30分鐘，看似離塵不離城，從周邊幢幢華廈林立，可想見曾經熱鬧過，如今卻掛滿了「租、售」布條，宛如空城。

亞太技術學院清算執行長吳威宏緩緩推開鏽蝕的鐵門，帶記者走入12公頃的偌大校園，然而眼前窗戶破的破、物品散的散，好不容易挺進原為圖書館的昏暗辦公區，勉強擠出了張桌子。「燈能開亮些嗎？」「我們還欠台電30萬」，吳威宏苦笑，校區早已被台電斷電多年，纜線也被小偷偷光了，只向附近農戶情商「拉管」借電，勉強讓圖書館空間能開電腦、鎖保全系統。他無奈說，不少YouTuber夜間進來探險直播，自己去直播間留言呼籲自重，還被封鎖踢出聊天室。「乞丐趕廟公啊」，他的無奈全寫在臉上。

吳威宏指出，2022年3月他被公益董事找回來服務時，眼前破敗更嚴重，帳上超過99％財產都已不翼而飛，只能認列「呆帳」。自己與退休工友在全校區翻找之下，好不容易整理出圖書室一隅辦公，並整理了還能用的電腦與印表機準備上工，接著就面對上億元債務。

吳威宏說，那時得自己寫計畫，逐年向教育部要經費，以維持人力和業務費支持過渡期營運。他回顧，原本自己是校內的一級主管人事主任，如今卻變成臨時工，第一年回校幾乎是「全志工」，接下來的薪水也有一搭、沒一搭，一旦教育部不願繼續核准計畫經費「我也得打包回家了」。他直言，是靠著老員工對學校的感情撐到現在。

自2010年改制的亞太學院曾有學生破萬的榮景，如今校門大門深鎖人去樓空，看在居民眼中百感交集。（圖／劉耿豪攝）

▲自2010年改制的亞太學院曾有學生破萬的榮景，如今校門大門深鎖人去樓空，看在居民眼中百感交集。（圖／劉耿豪攝）

身兼亞太技術學院公益清算董事長的律師林永頌批評，教育部自2019年草草同意原先的經營者「停辦」後就「放生」，原先經營者擺爛近三年不管，大約20位老師最後一年根本沒領到薪水，加上學校也不處理資遣問題，老師們只能「打零工」以兼課維生。沒想到教育部還對學校打官司，到學校搬走剩無幾的值錢物品，抵償學校末期未繳納的費用，卻無視眼前破敗的校園和薪水無著的老師，實在太不負責任。

林永頌指出，台南經國、花蓮大漢等私校在預警期就找到接手者，逐步改選董事會席次以取得實質經營權，反觀亞太艱困之處在於，2019年經營者完全沒找接棒者便放手直接熄燈，讓校產和帳務一團亂，教育部竟還點頭同意停辦，若要重啟處理「爛攤子」，無奈只能依法清算，組成公益董事會處理，自己也是因為校內老師千拜託、萬拜託，希望有法律專業人士協助，才願意義務扛下公益清算之責。

吳威宏盤點，目前財務報表與清償造冊都做得差不多了，也已籌到2,522萬元清償部分教師欠薪，現在軟硬體欠款大約還有8,000萬元。然而，教育部卻在退場基金會議開始「拿雞毛當令箭」，以會議附帶決議中規定，清算團體必須確認買主，才可能進一步足額撥付退場基金，還清債務。

亞太學院停辦6年，13幢校舍如今好似遭末日侵襲，鬼影幢幢之下還吸引不少網紅深入探險，看在勉力維持經營的工作人員眼中實在無奈。（圖／劉耿豪攝）

▲亞太學院停辦6年，13幢校舍如今好似遭末日侵襲，鬼影幢幢之下還吸引不少網紅深入探險，看在勉力維持經營的工作人員眼中實在無奈。（圖／劉耿豪攝）

吳威宏直言，學校土地與硬體設備，其實鑑價後保守估計約有20億，教育部就堂而皇之地稱學校「還有財產能付錢」，然而校產量體太大，根本無法分割處理，有行無市，變現難如登天，憂心爛攤子會無止境拖延。

「教育部都找不到人了，誰理我們？」吳威宏坦言，法令規定承接私校第一順位是教育部自家的「退場基金委員會」，然而那只是任務編組，開個會後就沒下文，其實不可能有能耐經營學校；接下來教育部發函詢問各公家單位還有國立學校，大家卻都冷眼以對，教育部也兩手一攤，一副「我已經幫忙了，剩下自己看著辦」，吳威宏對教育部官僚感到無奈，只好重新以學校名義聯絡各國立大專院校，尋求「買主」。

林永頌預告，在四處請託「軟磨硬泡」後，目前國立聯合大學積極表態願意承接，而國立陽明交通大學也表達不小意願，希望能盡速媒合，看年底前能否塵埃落定，付清該付的款項，2026年拚8月重生，無論做養生村、文創園區等都是好去處，讓這個離竹科不遠的山城，重新找回價值。

教育部則回應，亞太技術學院清算決定，是經過私校退場基金委員會開會決議，必須找到有意承接者，清算案才算是了結，也才能撥付最後一期退場補助，並非教育部有意扣發為難。官員強調，已積極函詢各公部門與國立大專院校意願，目前國立聯合大學、國立陽明交通大學有正面回應，會積極媒合磋商。

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