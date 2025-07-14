雲端發票冒「驗孕棒」！結紮尪臉垮...人妻喊冤急尋人：別害我

▲有民眾因雲端發票錯登，爆出婚姻危機。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

雲端發票給民眾帶來便利，卻意外引爆夫妻間的信任危機。近日有女子在臉書社團「匿名2公社」發文控訴，自己的雲端發票帳戶突然出現一筆購買驗孕棒的紀錄，丈夫看到後懷疑她婚內出軌，讓她百口莫辯，急忙貼出消費時間與地點，懇請當事人現身說明，希望能還她清白。

原PO表示，她與丈夫早已討論後決定不再生育，先生也完成結紮手術，根本不可能買驗孕用品。然而日前丈夫查看她的雲端發票時，卻意外發現3月一筆在土城某間7-11購買驗孕試紙的紀錄，兩人當下都愣住，丈夫更因此懷疑她有婚外情，雙方爆發爭吵。

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原PO無奈求助當事人現身認領，指出這張發票資訊登記到她的載具中，讓她備感委屈與無助，「熟悉的陌生人，我感同身受，希望你能幫我證明清白。」

貼文曝光後，網友議論紛紛，許多人認為可能是超商店員誤植手機號碼所致，「應該是對方報載具電話時講錯號碼，或者店員輸入錯了」、「你也可以懷疑老公栽贓，找別人買東西，報在你的帳上，其實發票真的會錯登」、「我也曾遇過這種狀況，幸好當下有看一眼發票號碼才發現異常」、「會不會單純是別人報電話號碼登記會員時報錯了而已。」

不過也有人質疑這段婚姻本身可能早已有信任裂痕，「若是感情夠穩，一張發票不該引起這麼大的懷疑」、「看明細看到這種程度，夫妻之間是互信還是互監？」「結紮也有失敗率，就算發票是真的，也不代表一定出軌」、「這種男人也太疑神疑鬼了吧，被害妄想症。」

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