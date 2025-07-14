2縣市今起大停水！「最長6天」早晚沒水用　影響範圍一次看

▲今起全台有多個地區進行停水降壓，其中涵蓋區域比較大的包括南投縣和彰化縣。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台水公司辦理管線汰換工程，今（14）日起全台多個地區進行停水降壓，其中南投縣和彰化縣影響最大，最長停水時間達6天。台水公司提醒，停水時間儲水備用，且記得慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。作業完成後將恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。

停水區域如下：

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南投縣

範圍：仁愛鄉／大同村

起：2025年7月14日08：00～19：00

迄：2025年7月18日08：00～19：00

施工期間停水，遇雨順延、國定假日及例假日不施工，分段施工、分段停水、夜間恢復供水，請用戶利用晚上儲水備用。

彰化縣

範圍：彰化縣／溪湖鎮／北大路／北聖路／秀水鄉義興村三塊巷及周邊區域

起：2025年7月14日08：00～17：00

迄：2025年7月19日08：00～17：00

自來水公司表示，於實際執行時將儘量縮小停水範圍及時間，造成民眾不便，敬請見諒。如欲確認相關停復水進度，可至本公司停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map

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