　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一穿變美猴王！「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款

▲孫悟空同款泳衣賣爆。（圖／翻攝自微博）

▲孫悟空同款泳衣賣爆。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

正值炎炎夏日，不少人為了水上活動，購買新款泳衣，不過大陸這個夏天還流行起奇葩泳裝。大陸多個電商平台的賣家指出，近期「孫悟空同款中叉泳衣」成為泳衣熱門款，從藍色領、黃色上半身、虎紋褲都「完美還原」，被買到沒現貨，不斷向工廠追加，這熱銷的情況，讓他們直呼「完全沒想過」。

據《紅星新聞》報導，賣家稱，該款泳衣從109元至129元不等（人民幣，下同），一穿上去就能變成「美猴王」。不少網友表示，衣服設計跟孫悟空的外套顏色一樣，就是稍微有點改變，感覺是同款，很不錯，很想試試。

▲▼孫悟空同款泳衣。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼孫悟空同款價格約為129元人民幣。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼孫悟空同款泳衣。（圖／翻攝自小紅書）

多個電商平台有不少賣家都在銷售這款泳衣，且設計都一樣，但除了一名賣家表示有現貨外，其他賣場都要預售，出貨時間一般為15到30天。

一名現貨售完的賣家表示，泳衣就是模仿孫悟空設計的，因為賣太好，所以目前只能預購。另一名賣家指出，已經從工廠那裡，拿到第三批貨了，這款商品一直處於預購的狀況，拿完一批接著又叫下一批貨。

▲▼孫悟空同款泳衣。（圖／翻攝自小紅書）

▲不少人購買後覺得滿意。（圖／翻攝自小紅書）

不少買家收到貨後，皆表示「很滿意」，「死去的童年回憶又來攻擊我了，終於有機會cosplay一下了，期待下水」、「老實說穿上去還挺好看的…品質還不差」、「太搞笑了，穿上去很喜歡」、「你真別說，這個配色真挺洋氣啊」。

▲有的還可選金箍棒泳帽、虎紋裙款。（圖／翻攝自小紅書）

▲有的還可選金箍棒泳帽、虎紋裙款。（圖／翻攝自小紅書）

相關貼文也引起網友熱議，「老闆我還想要觀音款」、「這穿上去成泳池焦點」、「好抽象，但好可愛，哈哈哈」、「跟閨蜜一起穿還挺有趣的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林俊傑驚傳心臟病！ 醫警告「這些徵兆」40+男人最危險
快訊／調查官淪詐團跑腿賺外快　調查局開鍘免職
國安基金銀彈運用曝光！　上膛3個月砸77億點火
「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款
動態島要變聰明了？傳蘋果規劃重大升級
麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者回應了
才爆夢幻聯動出新歌！　「周杰倫真的合體GD」
誆賣限量法拉利撈3億！台灣賽車手被起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅會見俄外長拉夫羅夫　他讚：中俄是全世界最穩定的關係

1歲童遭鄰居強摟狂親！害高燒確診水痘　媽怒：她孩子剛從醫院回來

一穿變美猴王！「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款

損國格？陸女大生恐因一夜情遭退學　烏克蘭電競選手駁斥：我單身

美6歲男「誤食鈕扣電池」致永久胃損傷！　陸空調製造商賠12億元

「紅爺」外貌非首要！　健身鮮肉親吐淪陷「1主因」：比較信任

女大生一夜情外籍電競男外流！校方批「有辱國格」公布全名退學

陸手機殼「9.9含運費」超濃塑膠味！鉛超標30倍　專家示警

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事　網讚翻：好人掙大錢

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

GD教學〈Crayon〉應援被搶拍　放棄苦笑撂中文：沒關係啊..

王毅會見俄外長拉夫羅夫　他讚：中俄是全世界最穩定的關係

1歲童遭鄰居強摟狂親！害高燒確診水痘　媽怒：她孩子剛從醫院回來

一穿變美猴王！「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款

損國格？陸女大生恐因一夜情遭退學　烏克蘭電競選手駁斥：我單身

美6歲男「誤食鈕扣電池」致永久胃損傷！　陸空調製造商賠12億元

「紅爺」外貌非首要！　健身鮮肉親吐淪陷「1主因」：比較信任

女大生一夜情外籍電競男外流！校方批「有辱國格」公布全名退學

陸手機殼「9.9含運費」超濃塑膠味！鉛超標30倍　專家示警

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事　網讚翻：好人掙大錢

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

梁世宗神隱4年胖一圈！發福圓臉、瞇瞇眼亂髮　新劇對戲秀智爆熱議

越睡越累？揭開現代人睡眠「多夢原因」　原來和睡前進食也有關

亞太國家棒球基地由國訓中心管理　棒協提願景盼學習美國北卡

梧桐妹曬孫志浩父女合照「繼母林若亞罕入鏡」！　洩47歲真實模樣

聊到深夜！他曝LINE對話「1舉動」超曖昧　網秒懂：很暈欸

中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　培育影像世代創新行動力

日本最火辣女神「菜菜緒」狂練背肌太性感　維持身材日常好習慣公開

台東永續力大邁進　縣府培訓33位碳盤查專業人才取得證書

瓊斯盃9天8戰賽制操過頭？　張承中：別讓球員連戰太多天是趨勢

快訊／調查官淪詐團跑腿賺外快　調查局火速決議1次記2大過免職

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

大陸熱門新聞

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

外貌非首要！健身鮮肉親吐「紅爺」溫柔攻勢

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

陸廉價手機殼「鉛爆表30倍」專家示警

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

來都來了！南京紅姐是偽娘「知男而上」　1段脫口秀說明直男心思

「孫悟空泳衣」賣爆　網喊：還要觀音款

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者智商低

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」醫嚇傻

更多熱門

相關新聞

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

泳衣款式推陳出新，許多好看的比基尼、連身泳裝，其實不能用來游泳。大陸廣東一名女子花了250元左右（人民幣，下同，約新台幣1,019元）購買連身泳衣，下水游泳時上半身突然大走光，半邊胸部掉了出來，讓她氣得到賣場投訴，沒想到客服竟回「只能下水拍照」，令她更加憤怒，決定將事件上網爆料。

阿公單身22年！砸5萬買「矽膠娃娃」遭詐騙

阿公單身22年！砸5萬買「矽膠娃娃」遭詐騙

好市多1商品「比淘寶貴1倍」！網吵瘋： 台灣人盤

好市多1商品「比淘寶貴1倍」！網吵瘋： 台灣人盤

網購「保密發貨」海關通知秒出賣！網笑爛：羞愧到死

網購「保密發貨」海關通知秒出賣！網笑爛：羞愧到死

聊到一半客服突傳「==」以為被白眼　真相笑翻

聊到一半客服突傳「==」以為被白眼　真相笑翻

關鍵字：

泳衣孫悟空網購淘寶

讀者迴響

熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

更多

最夯影音

更多

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面