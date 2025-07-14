一穿變美猴王！「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款

▲孫悟空同款泳衣賣爆。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

正值炎炎夏日，不少人為了水上活動，購買新款泳衣，不過大陸這個夏天還流行起奇葩泳裝。大陸多個電商平台的賣家指出，近期「孫悟空同款中叉泳衣」成為泳衣熱門款，從藍色領、黃色上半身、虎紋褲都「完美還原」，被買到沒現貨，不斷向工廠追加，這熱銷的情況，讓他們直呼「完全沒想過」。

據《紅星新聞》報導，賣家稱，該款泳衣從109元至129元不等（人民幣，下同），一穿上去就能變成「美猴王」。不少網友表示，衣服設計跟孫悟空的外套顏色一樣，就是稍微有點改變，感覺是同款，很不錯，很想試試。

▲▼孫悟空同款價格約為129元人民幣。（圖／翻攝自小紅書）

多個電商平台有不少賣家都在銷售這款泳衣，且設計都一樣，但除了一名賣家表示有現貨外，其他賣場都要預售，出貨時間一般為15到30天。

一名現貨售完的賣家表示，泳衣就是模仿孫悟空設計的，因為賣太好，所以目前只能預購。另一名賣家指出，已經從工廠那裡，拿到第三批貨了，這款商品一直處於預購的狀況，拿完一批接著又叫下一批貨。

▲不少人購買後覺得滿意。（圖／翻攝自小紅書）

不少買家收到貨後，皆表示「很滿意」，「死去的童年回憶又來攻擊我了，終於有機會cosplay一下了，期待下水」、「老實說穿上去還挺好看的…品質還不差」、「太搞笑了，穿上去很喜歡」、「你真別說，這個配色真挺洋氣啊」。





▲有的還可選金箍棒泳帽、虎紋裙款。（圖／翻攝自小紅書）

相關貼文也引起網友熱議，「老闆我還想要觀音款」、「這穿上去成泳池焦點」、「好抽象，但好可愛，哈哈哈」、「跟閨蜜一起穿還挺有趣的」。