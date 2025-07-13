　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

▲▼比基尼,泳裝,戲水,鴛鴦浴,泳衣。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲女子穿著連身泳衣游泳，卻半邊大走光。示意圖與本文無關。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

泳衣款式推陳出新，許多好看的比基尼、連身泳裝，其實不能用來游泳。大陸廣東一名女子花了250元左右（人民幣，下同，約新台幣1,019元）購買連身泳衣，下水游泳時上半身突然大走光，半邊胸部掉了出來，讓她氣得到賣場投訴，沒想到客服竟回「只能下水拍照」，令她更加憤怒，決定將事件上網爆料。

綜合陸媒報導，這名女子瀏覽購物網站時，發現了一款連身泳衣，胸前一高一低的特殊設計，讓她相當喜愛，於是決定花250元（約新台幣1,019元）買下來。

怎料實際穿到泳池游泳，女子卻在水中大走光，因為設計的問題，導致半邊胸部掉了出來，讓她當場尷尬得不得了。事後女子向客服投訴，對方卻回應，販售的並非專業泳衣，而是「海邊度假泳衣」，只能「下水拍拍照之類的」，不能實際拿來游泳。

▲▼有女網友穿著比基尼去跟男友爸媽泡溫泉，疑似踩到雷慘被冷落。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子穿著連身泳衣游泳，卻半邊大走光。示意圖與本文無關。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

聽完客服的說法，女子完全無法接受，況且購物網站中，也沒有明顯標示出「不能游泳」等提醒，於是決定上網爆料。後續陸媒瀏覽該商品的連結，發現女子的情況已非個案，許多購買的女性消費者批評「不能穿著游泳」、「胸部會走光」，但商品頁面仍舊沒有標註任何提醒。

▼女子穿連身泳衣游泳，沒想到半邊胸部露出。（圖／翻攝微博／解碼新聞）

▲▼女子穿連身泳衣游泳，沒想到半邊胸部露出。（圖／翻攝微博／解碼新聞）

目前事件已在大陸網路上發酵，至於相關單位是否會介入調查，仍待後續觀察。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞爛　撞擊畫面曝
穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆
鐵粉警員執勤遭撞昏迷！五月天打氣錄音曝光
GD「眼神望包廂」透露驚喜：太陽、大聲就在身邊！
許允樂甜曬「李玉璽捏臉照放閃」！　親密互動全被拍
快訊／307公車司機追撞3車　女子捲車底送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

寧夏西夏陵列入「世界遺產名錄」　見證近200年西夏王朝

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

陸培育出複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大

陸證監會高層利用職權炒股　一人雙開、一人開除黨籍

毒殺室友「清除低劣基因」　陸碩士生一審死刑二審鞠躬道歉

香港餵食野鴿「最重罰40萬元」　執法一年「數量少一成」

中美外長會面　陸專家：強調共識多於分歧

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

【騙貓喝水術】用肉泥漂漂河騙貓喝水　媽媽見得逞笑到嘿估XD

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

寧夏西夏陵列入「世界遺產名錄」　見證近200年西夏王朝

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

陸培育出複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大

陸證監會高層利用職權炒股　一人雙開、一人開除黨籍

毒殺室友「清除低劣基因」　陸碩士生一審死刑二審鞠躬道歉

香港餵食野鴿「最重罰40萬元」　執法一年「數量少一成」

中美外長會面　陸專家：強調共識多於分歧

台中寶藏咖啡廳HECHO新風貌亮相　6道必點料理打造白日微醺生活提案

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

愷樂曝1歲兒近況「家裡窗簾長腳了」　母子療癒互動照融化網友

才上路4天！高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞爛7人傷　撞擊畫面曝

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧、籃籃破不合「朝聖五月天」　甜曬合照：跟寶貝約會

新北蜜香紅茶評鑑結果出爐　三峽青農周子耀蟬聯3年冠軍

五月天聽到了！鐵粉警員執勤遇劫「重傷昏迷」　12秒打氣錄音曝光

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災　感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

大陸熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

來都來了！南京紅姐是偽娘「知男而上」　1段脫口秀說明直男心思

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」醫嚇傻

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭同行檢舉

「紅爺炮友」承認第1人！健身鮮肉求：別傳了

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

帥哥赴紅姐的「紅門宴」！一試成主顧　四季都來報到

毒殺室友「清除低劣基因」　他二審鞠躬道歉

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

更多熱門

相關新聞

全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」

全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」

彰化縣今(8日)遭受強烈對流雲系襲擊，瞬間暴雨導致全縣淹水災情慘重，員林市龍燈公園的滯洪池竟出現一名刺青男子光溜溜跳進暴漲的池水中游泳，還有人在一旁大笑錄影，誇張行徑被PO網後引發眾怒。警方火速逮人，這名24歲的黃姓男子竟說：「覺得颱風天看到滯洪池滿池，一時好玩才裸泳！」最後被依涉公然猥褻罪嫌送辦。

百年禁令解封　塞納河開放民眾游泳

百年禁令解封　塞納河開放民眾游泳

遊澎湖突接父「追咬溺斃」噩耗　兒自責：一起去玩就沒事了…

遊澎湖突接父「追咬溺斃」噩耗　兒自責：一起去玩就沒事了…

高雄男游泳遇「3惡犬入海追咬」溺斃　相驗追傷口來源

高雄男游泳遇「3惡犬入海追咬」溺斃　相驗追傷口來源

3惡犬「遁入海中」咬死游泳翁…家中獨留身障女

3惡犬「遁入海中」咬死游泳翁…家中獨留身障女

關鍵字：

游泳泳衣走光

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面