穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

▲女子穿著連身泳衣游泳，卻半邊大走光。示意圖與本文無關。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

泳衣款式推陳出新，許多好看的比基尼、連身泳裝，其實不能用來游泳。大陸廣東一名女子花了250元左右（人民幣，下同，約新台幣1,019元）購買連身泳衣，下水游泳時上半身突然大走光，半邊胸部掉了出來，讓她氣得到賣場投訴，沒想到客服竟回「只能下水拍照」，令她更加憤怒，決定將事件上網爆料。

綜合陸媒報導，這名女子瀏覽購物網站時，發現了一款連身泳衣，胸前一高一低的特殊設計，讓她相當喜愛，於是決定花250元（約新台幣1,019元）買下來。

怎料實際穿到泳池游泳，女子卻在水中大走光，因為設計的問題，導致半邊胸部掉了出來，讓她當場尷尬得不得了。事後女子向客服投訴，對方卻回應，販售的並非專業泳衣，而是「海邊度假泳衣」，只能「下水拍拍照之類的」，不能實際拿來游泳。

▲女子穿著連身泳衣游泳，卻半邊大走光。示意圖與本文無關。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



聽完客服的說法，女子完全無法接受，況且購物網站中，也沒有明顯標示出「不能游泳」等提醒，於是決定上網爆料。後續陸媒瀏覽該商品的連結，發現女子的情況已非個案，許多購買的女性消費者批評「不能穿著游泳」、「胸部會走光」，但商品頁面仍舊沒有標註任何提醒。

▼女子穿連身泳衣游泳，沒想到半邊胸部露出。（圖／翻攝微博／解碼新聞）



目前事件已在大陸網路上發酵，至於相關單位是否會介入調查，仍待後續觀察。