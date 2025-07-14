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廁所有血跡！校長逼女學生「脫衣檢查月經」　家長氣炸報警

▲▼少女,女學生,女高中生,女生,學生。（圖／VCG）

▲女學生被校方強行要求脫衣檢查是否處於生理期。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）一所學校爆發爭議事件，約有10名女學生疑因廁所出現血跡，被校方強行要求脫衣檢查是否處於生理期，家長憤而報警，而警方已逮捕包括校長在內共8名相關人員。

根據《獨立報》報導，這起事件發生在馬哈拉什特拉邦薩恩地區（Thane）的一所學校，當地警方指出，校內員工8日在女廁發現血跡後，隨即通報學校女校長。校方隨即召集5年級至10年級女學生至禮堂，出示廁所內血跡照片後，要求學生主動透露生理期情況，並記錄名單。

報導指出，部分學生被帶至廁所，遭女性工作人員脫衣檢查，引發極大心理創傷。有學生哭著返家向家長哭訴後，眾多家長隔日湧入學校抗議，要求嚴懲相關教師與管理層。

其中一名學生更透露，校長質問她為何在非生理期間仍使用衛生棉，並指控她說謊，強迫她按下拇指指印。警方認為此舉已構成精神層面的傷害。

警方證實，目前已逮捕包含女校長、工作人員、4名教師與2名信託人，全案依《兒童性侵害保護法》（Protection of Children from Sexual Offences）相關條文立案偵辦，調查仍在進行中，警方也正持續向學生蒐集證據。

儘管警方說法明確，涉案校長則否認曾命令或進行脫衣檢查，案件細節仍待法院釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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