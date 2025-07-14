日本百日咳創7年來最大流行！醫：不建議「1族群」前往流行區

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧13日在粉專更新日本近期百日咳疫情數據，直言目前疫情已創下2018年以來最大流行，且還在持續攀升中。不同於新冠與流感，百日咳雖對成人與大小孩預後良好，但對6個月以下嬰兒卻可能致命，呼籲有帶幼嬰旅日打算的家庭務必小心。

林氏璧指出，截至6月底，日本百日咳累計確診人數達39,672人，幾乎是2019年大流行年整體數據的2.4倍。他提到，「今年從第16週開始，每週確診人數都破2000人，6月23～29日單週更是來到3,353人，創下單週新高。」相較2019年單週高峰約500人，現在已是當時的6倍。

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地區分布上，全日本幾乎都有病例，單週最多的是東京都234人，其次為琦玉縣、神奈川、茨城與新潟。若以年初至第21週累計，新潟縣（1473例）、東京都（1448例）與大阪府（1276例）居冠，若以每10萬人計算，宮崎縣、新潟縣與高知縣則為最高。

更令人擔憂的是年齡層分布。原PO指出，「截至第21週，10至19歲青少年病例佔58.7%，其次為1至9歲（23.6%），但最令人擔心的是1歲以下嬰兒，也有548例，佔2.4%。目前已知至少有4名不足4個月大的嬰兒死亡。」

除了日本，台灣百日咳疫情也開始升溫，疾管署指出，今年上半年已有35例確診，創近10年同期新高。疾管署副署長羅一鈞提到，「6月新增17例中，有5例為校園群聚，為12年來最多，預期7、8月將進一步上升。」

他補充，台灣學童普遍接種五劑百日咳疫苗，不會如日本大爆發。但由於疫苗保護力會在接種後5到10年逐漸下降，近來青少年病例也明顯增加，疾管署與兒童感染症醫學會建議11-18歲青少年可考慮自費追加一劑減量破傷風白喉百日咳混合疫苗，減少傳染給嬰幼兒的風險。

林氏璧也補充，百日咳的潛伏期約7~10天，「由於潛伏期較長，因此在一趟5~7天的旅程中你多半不會在旅程中就發病，很可能是回國後才會發病。因此可能不需要太擔心在旅途中需要就醫。」但他強調，未完成疫苗接種的嬰兒致死率為1-3%，「6個月以下嬰兒我是不建議前往流行區。如果可以的話，請在18個月四劑都打完後再帶小朋友前往流行區。」