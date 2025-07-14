竹市中油油庫市地重劃案採購　廉政平臺正式啟動

▲新竹市政府於今(14)上午舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於今(14)上午舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會，新竹地檢署主任檢察官邱志平、新竹市調查站主任陳志成、行政院公共工程委員會專門委員徐偉峻、內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻，以及多位機關、議員代表共同出席，見證這項兼顧城市發展與誠信治理的重要機制正式上路。新竹市代理市長邱臣遠出席表示，透過行政與司法跨域協作、導入預警機制與透明程序，廉政平臺為新竹市邁向制度化廉政治理再立新標竿，展現市府推動重大建設「走在陽光下」的決心與責任，以更高標準的行政透明與風險控管機制，落實廉政信念、守護公共利益。

邱臣遠表示，市長高虹安上任後積極推動「公道五路科技產業廊帶2.0升級計畫」，透過都市計畫變更程序，以公辦市地重劃方式辦理整體開發。中油油庫市地重劃案總面積約11.4公頃，是竹市近35年來規模最大的公辦市地重劃案，總開發經費約15億1,785萬元，重劃完成後將釋出約科技商務區6.9公頃、學校用地1.1公頃、社宅用地0.3公頃、公園兼兒童遊樂場用地2.7公頃，以及0.4公頃道路用地，不僅挹注科技產業發展空間，也回應在地對教育、社福與生活品質的期待；並結合公道五路沿線的竹科X軟體園區、藝文高地及台肥科商園區，打造新竹市創新產業園區，帶動產業升級、強化城市競爭力，具體實踐高市長所提出的「產業創新」、「新竹好學」、「宜居永續」三大市政願景。目前已完成都市計畫草案審定，進入重劃計畫書報內政部審議階段，開發進程穩健推進中。

邱臣遠表示，面對總開發經費利益龐大的公共建設，市府也預見可能衍生的風險挑戰。對此，「我們選擇主動出擊，而不是被動接受挑戰。」，主動邀集新竹地檢署、新竹市調查站、公共工程委員會、內政部土地重劃工程處等單位協助，導入司法與行政資源，透過公私協力共同檢視潛在風險，確保重劃土地分配、工程採購、地上物查估等事項都能兼顧公平與效率，秉持公開透明的核心價值，成立廉政平臺不僅是風險管理的制度創新，更是對市民與社會誠信的承諾。

廉政平臺的成立將保障市府同仁無後顧之憂推動工程，也保護所有合法廠商的正當權益，確保採購流程公平競爭、工程推動順暢無虞，最終目標是打造「廉潔工程、優質工程、市民滿意的工程」。

邱臣遠進一步說明，有關「竹科X計畫二期」爭取納入「桃竹苗大矽谷計畫」，雖目前尚未獲國發會核定為國家重大建設計畫，但該規劃中計畫涉及392.5公頃開發，預估產值可達新臺幣4,704億元，創造逾6萬個就業機會，對於區域發展與國家產業意義重大，考量其影響規模遠超過本案，市府未來也希望借鏡此次廉政平臺成功經驗，率先適時導入於「竹科X計畫二期」期前公正夥伴平臺機制，協助事前風險檢視與跨部門整合。期待該計畫通過後，能進一步解決科技產業用地飽和的問題，確保推動效率與治理品質。

邱主任檢察官也在記者會，肯定市府超前部署，並指出廉政平臺機制正是行政與司法協力合作的重要示範，過去市地重劃或重大工程常伴隨滋擾、脅迫或不法利益介入，對行政程序與公務員造成壓力，進而影響整體公共利益。檢察署將嚴正以對，絕不寬貸類似干預行為，強調「暴力滋擾是不能容忍的紅線。」，未來將透過廉政平臺進行早期預警、案件研判，必要時啟動司法調查機制，也呼籲民眾勇於檢舉違法行為，共同守護廉潔工程，並強調司法不是外部審判者，而是人民最堅強的盟友。

秘書長張治祥表示，此案為公辦市地重劃案，原為乙種工業區及機關用地，將變更為科技商務區、公園用地、社會福利用地（可興辦社會住宅），以及部分公共設施用地（如道路等）。此案之主要計畫與細部計畫，已分別於今(114)年1月及4月經審定通過。目前市府已擬定重劃計畫書，並送內政部審議中，預計今年8月可順利核定通過。通過後，將正式啟動市地重劃相關作業，首要步驟即為地上物查估，預計自9月起展開土地改良物的查估作業，對象包括地主、房屋及地上物所有權人等。相關程序將秉持公開透明原則辦理，讓民眾安心參與，共同推動區域發展。

張秘書長補充，廉政不是一句口號，而是一種制度設計與廉政治理培力的實踐過程。感謝新竹地檢署、新竹市調查站與所有協助單位投入心力，讓廉政平臺得以成立。未來新竹市將持續推動制度化、系統化的廉政機制，讓每一項重大工程、每一筆公共投資都能在陽光下安心前行。更期許，透過廉政平臺的制度設計與實務運作，打造一座市民信任、企業安心、公務員無後顧之憂的優質城市，共創新竹永續發展的美好未來。