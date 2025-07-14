　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市中油油庫市地重劃案採購　廉政平臺正式啟動

▲新竹市政府於今(14)上午舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府於今(14)上午舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於今(14)上午舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會，新竹地檢署主任檢察官邱志平、新竹市調查站主任陳志成、行政院公共工程委員會專門委員徐偉峻、內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻，以及多位機關、議員代表共同出席，見證這項兼顧城市發展與誠信治理的重要機制正式上路。新竹市代理市長邱臣遠出席表示，透過行政與司法跨域協作、導入預警機制與透明程序，廉政平臺為新竹市邁向制度化廉政治理再立新標竿，展現市府推動重大建設「走在陽光下」的決心與責任，以更高標準的行政透明與風險控管機制，落實廉政信念、守護公共利益。

邱臣遠表示，市長高虹安上任後積極推動「公道五路科技產業廊帶2.0升級計畫」，透過都市計畫變更程序，以公辦市地重劃方式辦理整體開發。中油油庫市地重劃案總面積約11.4公頃，是竹市近35年來規模最大的公辦市地重劃案，總開發經費約15億1,785萬元，重劃完成後將釋出約科技商務區6.9公頃、學校用地1.1公頃、社宅用地0.3公頃、公園兼兒童遊樂場用地2.7公頃，以及0.4公頃道路用地，不僅挹注科技產業發展空間，也回應在地對教育、社福與生活品質的期待；並結合公道五路沿線的竹科X軟體園區、藝文高地及台肥科商園區，打造新竹市創新產業園區，帶動產業升級、強化城市競爭力，具體實踐高市長所提出的「產業創新」、「新竹好學」、「宜居永續」三大市政願景。目前已完成都市計畫草案審定，進入重劃計畫書報內政部審議階段，開發進程穩健推進中。

邱臣遠表示，面對總開發經費利益龐大的公共建設，市府也預見可能衍生的風險挑戰。對此，「我們選擇主動出擊，而不是被動接受挑戰。」，主動邀集新竹地檢署、新竹市調查站、公共工程委員會、內政部土地重劃工程處等單位協助，導入司法與行政資源，透過公私協力共同檢視潛在風險，確保重劃土地分配、工程採購、地上物查估等事項都能兼顧公平與效率，秉持公開透明的核心價值，成立廉政平臺不僅是風險管理的制度創新，更是對市民與社會誠信的承諾。

廉政平臺的成立將保障市府同仁無後顧之憂推動工程，也保護所有合法廠商的正當權益，確保採購流程公平競爭、工程推動順暢無虞，最終目標是打造「廉潔工程、優質工程、市民滿意的工程」。

邱臣遠進一步說明，有關「竹科X計畫二期」爭取納入「桃竹苗大矽谷計畫」，雖目前尚未獲國發會核定為國家重大建設計畫，但該規劃中計畫涉及392.5公頃開發，預估產值可達新臺幣4,704億元，創造逾6萬個就業機會，對於區域發展與國家產業意義重大，考量其影響規模遠超過本案，市府未來也希望借鏡此次廉政平臺成功經驗，率先適時導入於「竹科X計畫二期」期前公正夥伴平臺機制，協助事前風險檢視與跨部門整合。期待該計畫通過後，能進一步解決科技產業用地飽和的問題，確保推動效率與治理品質。

邱主任檢察官也在記者會，肯定市府超前部署，並指出廉政平臺機制正是行政與司法協力合作的重要示範，過去市地重劃或重大工程常伴隨滋擾、脅迫或不法利益介入，對行政程序與公務員造成壓力，進而影響整體公共利益。檢察署將嚴正以對，絕不寬貸類似干預行為，強調「暴力滋擾是不能容忍的紅線。」，未來將透過廉政平臺進行早期預警、案件研判，必要時啟動司法調查機制，也呼籲民眾勇於檢舉違法行為，共同守護廉潔工程，並強調司法不是外部審判者，而是人民最堅強的盟友。

秘書長張治祥表示，此案為公辦市地重劃案，原為乙種工業區及機關用地，將變更為科技商務區、公園用地、社會福利用地（可興辦社會住宅），以及部分公共設施用地（如道路等）。此案之主要計畫與細部計畫，已分別於今(114)年1月及4月經審定通過。目前市府已擬定重劃計畫書，並送內政部審議中，預計今年8月可順利核定通過。通過後，將正式啟動市地重劃相關作業，首要步驟即為地上物查估，預計自9月起展開土地改良物的查估作業，對象包括地主、房屋及地上物所有權人等。相關程序將秉持公開透明原則辦理，讓民眾安心參與，共同推動區域發展。

張秘書長補充，廉政不是一句口號，而是一種制度設計與廉政治理培力的實踐過程。感謝新竹地檢署、新竹市調查站與所有協助單位投入心力，讓廉政平臺得以成立。未來新竹市將持續推動制度化、系統化的廉政機制，讓每一項重大工程、每一筆公共投資都能在陽光下安心前行。更期許，透過廉政平臺的制度設計與實務運作，打造一座市民信任、企業安心、公務員無後顧之憂的優質城市，共創新竹永續發展的美好未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余文正軌跡圖完整公布！離奇加速又放慢
李千娜21歲女兒登選秀節目！「母女臉長超像」網起底瘋猜
台灣剉咧等？川普對談判陷僵局　轉施壓他國
快訊／曾傳昇涉賭　一審判無罪
「警界郭富城」暫離警職　入伍服役6個月
快訊／余文正撞死3人　調查結果出爐
韓女演員癌症惡化病逝　享年31歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市暑期青春專案　稽查娛樂場所守護青少年安全

竹市中油油庫市地重劃案採購　廉政平臺正式啟動

桃園東南亞文化交流系列活動登場　封街辦異國美食園遊會揭序

丹娜絲颱風肆虐　屏東縣府團隊前進台南、嘉義救災

台南風災慘重！　國民黨團轟中央擺爛捐款200萬盼各界響應

北大武山國家自然步道+檜谷山屋　7/15起開放

家具找新家　公東高工木工科快閃義賣圓滿落幕

屏東市75歲婦外出散步未歸　女兒心急如焚求助里港警找回

農漁民災後求援！　陳亭妃籲中央從寬補助、調整農保與貸款限制

丹娜絲災後復原進度曝光！　黃偉哲強調：與民眾溝通絕無阻隔

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【釣客怒罵】漁船逼近釣船航行！危險畫面全錄下

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

竹市暑期青春專案　稽查娛樂場所守護青少年安全

竹市中油油庫市地重劃案採購　廉政平臺正式啟動

桃園東南亞文化交流系列活動登場　封街辦異國美食園遊會揭序

丹娜絲颱風肆虐　屏東縣府團隊前進台南、嘉義救災

台南風災慘重！　國民黨團轟中央擺爛捐款200萬盼各界響應

北大武山國家自然步道+檜谷山屋　7/15起開放

家具找新家　公東高工木工科快閃義賣圓滿落幕

屏東市75歲婦外出散步未歸　女兒心急如焚求助里港警找回

農漁民災後求援！　陳亭妃籲中央從寬補助、調整農保與貸款限制

丹娜絲災後復原進度曝光！　黃偉哲強調：與民眾溝通絕無阻隔

竹市暑期青春專案　稽查娛樂場所守護青少年安全

鋅口服藥短缺　食藥署「控貨中」：優先保留門診病人使用

洛磯第4順位選進伊森！「評價第1」游擊砲加入名將父親球隊

鳳小岳圓夢組團開唱！　觀眾狂喊「好帥」喜獻驚喜彩蛋

余文正詭異軌跡圖曝！離奇加速又放慢　市區飆81公里撞死3人

新北九大重劃區預售和成屋價差比一比　仁義價差近30萬元！

逾2千台器具6千人次投入南部重建　內政部再派40部專車千餘人支援

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

每天醒來就焦慮爆表？巴黎女生教你「3+5步驟」把早晨從慌亂變高級

台灣山葉推「首款綠牌電動機車」？車名CUXiE、馬力＆續航資料曝

【比車展還精彩】台中街頭出現破億迎娶車隊！

地方熱門新聞

近8000戶停電！嘉南重建20根電桿僅恢復5戶

高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞毀　畫面曝

高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車釀7傷

保時捷右轉與機車撞擊　騎士倒地受傷送醫

網傳紅線違停只罰3000元？南警打臉：可連續舉發、依法拖吊

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

台南市消防員夜市巧遇倒地男！心肌梗塞現場成功搶命

民眾黨台南黨部號召百人進災區

丹娜絲風災重創台南！第四作戰區出動逾3千人次協助復原

新北蜜香紅茶評鑑　三峽青農周子耀3連冠

首廟天壇捐300萬助台南風災重建黃偉哲頒狀感謝

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

丹娜絲災後復原進度曝光！黃偉哲強調：與民眾溝通絕無阻隔

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

更多熱門

相關新聞

台灣科普環島列車到新竹　扎根學童廉政觀念

台灣科普環島列車到新竹　扎根學童廉政觀念

臺灣科普環島列車今(30)日停靠新竹火車站，新竹市政府表示非常歡迎，另政風處也特別到場宣導，與新竹及桃園地區的小學生一同玩科學、探索廉政，盼透過活動激發學童對自然科學的興趣，並同時學習廉潔誠信的處事態度。

新竹市清潔隊春節紅包7年收32萬　轉贈社福機構

新竹市清潔隊春節紅包7年收32萬　轉贈社福機構

反賄選宣誓　竹市加碼1千萬查賄獎金

反賄選宣誓　竹市加碼1千萬查賄獎金

搭五倍券熱潮　竹市推廣更生人創業商品

搭五倍券熱潮　竹市推廣更生人創業商品

竹市府+竹檢+竹科　攜手共推企業誠信

竹市府+竹檢+竹科　攜手共推企業誠信

關鍵字：

新竹市政風處

讀者迴響

熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面