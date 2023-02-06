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新竹市清潔隊春節紅包7年收32萬　全數轉贈社福機構

▲清潔科教育訓練演練，民眾致贈紅包時應予婉拒。（圖／新竹市政府提供）

▲清潔科教育訓練演練，民眾致贈紅包時應予婉拒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每逢農曆春節期間總有熱情民眾想要慰勞清潔隊員整年辛勞，於歲末寒冬塞紅包給清潔隊員，新竹市環保局統計今（112）年共收到紅包282個、金額7萬6,021元，依循往例全數轉贈「新竹市社會救助金專戶」，並統計自106年至今年，總計收到紅包1,787個、金額32萬2,346元，讓民眾的愛心能發揮最大效益，幫助更多需要的家庭。

市長高虹安表示，為落實清廉施政理念，年節前就請環保局加強宣導，籲請清潔隊員恪遵「公務員廉政倫理規範」，拒收餽贈。但因年節垃圾大增，隊員忙收垃圾，無法當場退還的紅包，皆已全數由清潔隊依規定交由政風室，統一辦理拒收餽贈登錄。

環保局長江盛任說明，長年以來一再宣導清潔隊員「只收垃圾不收紅包」，但過年期間仍有不少熱情民眾為表謝意，塞了紅包就迅速離開，讓忙於清運的清潔隊員無法馬上退還。經統計今年過年期間共收到282個紅包、金額7萬6,021元，全數轉贈新竹市社會救助金專戶，讓民眾的愛心能幫助更多需要的家庭。

環保局感謝民眾的熱心，但收取家戶垃圾本來就是清潔隊員份內工作，請民眾應摒棄贈送紅包、禮物的習慣，而且民眾贈送紅包給清潔隊員亦恐衍生「不違背職務行賄罪」之疑慮。希望大家一起做環保，落實垃圾分類工作及全民綠生活，共同維護市容整潔，同時打造清廉永續宜居的新竹市。

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