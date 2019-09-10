誠信治理幸福新竹　竹市府+竹檢+竹科攜手共推企業誠信

▲新竹市副市長沈慧虹參加「竹科廉能誠信」座談會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為倡導企業社會責任，凝聚企業誠信經營共識，新竹市政府、新竹地檢署、保二總隊及台灣科學園區公會共推新竹地區「竹科廉能誠信」座談會，並邀請台積電法務長方淑華針對相關議題發表專題演講。

新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市除積極打造兒童城市及幸福城市外，亦努力讓市民擁有優質生活。而新竹市除擁有五所大學組成的優質人才庫，還有工研院與國家級的研究機構，市府現正與科技部、竹科管局積極推動竹科X計畫，吸引更多企業投資新竹市。因此，為未來科技人才打造企業誠信治理環境亦為市府重要政策之一。

新竹地檢署檢察長王文德表示，鑒於爾來高科技人才頻被競業挖角，衍生相關法律爭議，希望藉由實務的交流與結合，得以強化廠商業者自主式企業誠信內化風險監督機制，建構企業內部公私協力之反貪機制，提升國家整體競爭力。

法務部部長蔡清祥前亦曾指出，於2018年8月聯合國反貪腐公約國際審查會議中，國際專家提出47點結論性意見，這份名為「台灣的反貪腐改革」的意見，是台灣近幾年在預防及打擊貪腐面向的全面檢視，其中提到包含加強對私部門貪腐的重視、強化公民社會參與、推動政府機構廉潔評估等，都是需要再進一步努力的課題。由此觀之，上市櫃公司身為企業的領導者，動見觀瞻，應建立誠信及倫理機制，以為企業的標竿。

本次座談會由新竹地檢署王文德檢察長及新竹市政府政風處廖錦旌處長共同主持，並邀請內政部警政署保安警察第二總隊總隊長劉章遠、台灣科學園區公會智慧財產權暨法務委員會召集人謝福源、台灣科學園區公會李煜梓處長、新竹地檢署鄒茂瑜主任檢察官、中華大學行政管理學系胡至沛助理教授及群匯商務法律事務所郭維翰律師與會，透過雙向溝通交流，使座談會激盪出更多元的意見反饋。藉由公私部門齊心反貪力量，落實社會大眾對於廉能政府更殷切的期待。