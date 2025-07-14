對兒少性侵案追訴、求償設時效　大法官被提名人：有違憲之虞

▲大法官被提名人陳慈陽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（14日）進行司法院人事同意權質詢，民進黨立委郭昱晴針對新北家暴命案人身安全保障、兒少性侵案件追訴與求償時效制度是否違憲、校事會議是否侵害教師工作權，及轉型正義是否具有憲法位階質詢大法官被提名人陳慈陽。針對刑法及民法對兒少性侵受害者的期限設定，陳慈陽說，「可能有違憲之虞」，在立法者尚未填補立法漏洞前，大法官可以先行填補，但最後還是要尊重大院的明確規定。

郭昱晴質詢時表示，憲法法庭從去年停擺至今，而其中95%聲請釋憲的都是人民，是人民聲請自立救濟的最後一道防線，而憲法法庭卻仍舊在癱瘓中。陳慈陽說，各國憲法訴訟法規定中有原則及例外規定，但這次修法中沒看到，所以才會看到對人民權利保障的中斷。

郭昱晴以近期新北土城家暴命案為例，指出受害者明明已有保護令，卻仍遇害，反映目前保護令實效與羈押裁定機制存在重大落差。她進一步詢問，現行羈押制度是否對憲法保障「人身安全」失靈？「比例原則」是否應讓位於「被害人保護優先」？家暴案件中常涉及兒童，「兒童最佳利益原則」在憲法中是否具有實質拘束力？羈押制度對被害人保護不足構成違憲，大法官有介入空間？

陳慈陽回應，憲法保障人權的過程制度與配套，國家該負起保護義務，會透過行政與立法協力制定法規執行。修法要透過配套針對漏洞加以填補，這並沒有違反比例原則，「我贊成針對實務補充法律的漏洞」。

陳慈陽認為，兒童利益是憲法保障的重要法益，兒童沒有反抗能力，因此在保障上要更加強化，主管機關要有強化積極作為。大法官判決是補充立法的不足，但最後還是希望透過立法機關訂定法律來補足漏洞。

郭昱晴接著就兒少性侵害詢問，許多兒少被害人在內心長期恐懼，或權力不對等下，往往無法在時效內揭露真相或主張權利。法律對性侵被害人設時效，是否違反憲法第16條的訴訟權與人格尊嚴？若有被害人主張時效制度違憲，大法官是否可以透過釋憲給予更彈性的法律解釋？現行求償期限是否忽略兒少被害者的特殊狀況與求償能力，進而造成實質侵害？

陳慈陽表示，起訴期限問題是否國家要更進一步補救，這是大院權責，希望大院能更積極補足。刑法及民法對兒少性侵受害者的期限設定，「可能有違憲之虞」。在立法者尚未填補立法漏洞前，大法官可以先行填補，但最後還是要尊重大院的明確規定。

陳慈陽也表示同意，求償期限忽略了兒少性侵害案件的特殊性，跟被害人自主求償能力的限制，對求償權利造成侵害。