台中男失手打死啃老哥！母求情「為了保護我」　一審輕判3年

▲游男為保護媽媽，失手將長期啃老的哥哥打死。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市去年發生一起弟殺兄命案，游姓男子的哥哥長期啃老，游男去年1月間返家撞見哥哥竟持破玻璃瓶威脅母親，他看不下去，憤而持球棒毆打哥哥致死。案件審理期間，游母向法官求情，表示哥哥20多年都向家裡拿錢，甚至把房子拿去押借700萬元，常常惹事，懇請輕判。台中地院今天（14日）宣判，依殺人罪判處有期徒刑3年，可上訴。

檢警調查，本案發生在去年1月22日晚間7時許，游男（45歲）看不慣哥哥（48歲）長年跟家裡討錢，當晚哥哥疑要錢遭拒，砸毀家中客廳、神像及廚房，游男返家看到家中一團亂，哥哥甚至正持破碎玻璃瓶要攻擊母親，遂拿起球棒追打哥哥20多下，導致哥哥送醫搶救不治。

合議庭上月傳喚游母作證，游母說，當天大兒子又想拿20萬，要她去向別人借，而討錢作為已是長久之事，有時是2、3000千元，多則數萬元，屋子還被拿去抵押700萬元，至今仍在償還。

游母說，小兒子是印刷工，晚上還會去開計程車賺錢，月收3萬多，一半都會拿回來給家用。大兒子若跟她討不到錢，還會要她去跟小兒子要，或去跟別人借錢花用，「事發當天我叫小兒子回家吃飯，正好大兒子在到處亂，小兒子是為了阻止哥哥、保護我，表示希望法官『手梳攑懸（高抬貴手）』、從輕量刑。」本案檢方求刑6年。

台中地院今天宣判，一審判決游男有期徒刑3年，審判長劉柏駿指出，量刑主要因符合自首要件，及刑法59條其情可憫減輕其刑。