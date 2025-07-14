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台灣民意民調／罷免升溫！ 　藍營需催出5成5投票率才能抗衡綠

▲▼台灣民意基金會罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

記者郭運興／台北報導

《台灣民意基金會》今（14日）公布最新罷免相關民調，結果顯示，全國41.7%贊成大罷免、47.9%不贊成，但罷免區民意，4成贊成，5成1反對。投票意願方面，全國67.3%會去投票、28.6%不會去，罷免區69.9%會去投票。投票選擇則是全國39.0%會投同意，另有44.1%會投不同意。罷免區則是3成7投同意，4成8投不同意罷免。游盈隆強調，如果說，綠營能催出七成投票率，除非藍營催出至少五成五投票率，才足以抗衡，因此，投票率越高，將越有利於國民黨；反之，則將越有利於民進黨。

民眾對大罷免態度

針對民眾對大罷免態度，台灣民意基金會詢問民眾，「一般說來，您贊不贊成大罷免【罷免所有現任國民黨籍立委】」，結果顯示，41.7%贊成大罷免，其中25.1%非常贊成，16.6%還算贊成，另外有47.9%不贊成大罷免，其中18.6%不太贊成，29.3%一點也不贊成，8.6%沒意見，1.8%不知道、拒答。

如果只從罷免區角度看，整體次數分配會出現明顯的改變，贊成的人會減少，不贊成的人會明顯增多。最新民意顯示，以 24 立委罷免區為範圍，四成贊成大罷免，五成一不贊成。不贊成者比贊成者多 10.6 個百分點。這凸顯一個現象，那就是，罷免區主流民意不贊成大罷免的比例更高。

▼台灣民意基金會罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民眾對三階罷免投票意願

針對三階罷免選民投票傾向，台灣民意基金會詢問民眾，「如果您的立委選區宣布進入罷免第三階段，到時候您會不會去投票」，結果顯示，67.3%會去投票，其中46.4%一定會，20.9%可能會，另外有28.6%不會去投票，其中16.2%一定不會，12.4%可能不會，2.6%沒意見，1.6%不知道、拒答。

如果改從罷免區角度看，那麼整體次數分配會出現明顯的改變，投票率會增加，不投票率會減少。具體地講，最新民意顯示，一定會去投票加上可能會去，合計 69.9%，高於全國可能投票率 2.6 個百分點。

游盈隆認為，這項發現透露了一個重要訊息，那就是，宣稱會去投票者，也就是，一定會去加可能會去投票者，合計六成七，表示目前選情已經升溫，未來實際投票率很可能不低於五成。

游盈隆表示，這暗示最終投票率有機會上看五成五。從各種跡象看，當罷免區投票率在五成以上，投票率越高，將越有利於國民黨；反之，則將越有利於民進黨。

▲▼台灣民意基金會罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民眾三階罷免投票選擇

針對三階罷免選民投票選擇，台灣民意基金會詢問民眾，「如果明天投票，您傾向投同意罷免或不同意罷免」，結果顯示，39.0%同意罷免、 44.1%不同意罷免，5.7%尚未決定，5.7%不投票。

如果換從罷免區角度看，那麼整體次數分配會出現明顯的改變。最新民意顯示，如果明天投票，三成七投同意罷免，四成八投不同意罷免，10.5%未決定或不投票，4.9%不知道、拒答。傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多 10.8 個百分點。

這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，三階罷免之戰，目前不同意罷免方略佔上風，和前兩個月一樣。

游盈隆進一步分析，首先，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成五投同意罷免，6.5%投不同意罷免；國民黨支持者，2.8%投同意罷免，九成一投不同意罷免；民眾黨支持者，一成三投同意罷免，八成投不同意罷免；中性選民，一成八投同意罷免，五成投不同意罷免。

第二，游盈隆指出，從 4 都 5 縣市看，台北市，四成三同意罷免，四成五不同意；新北市，三成六同意罷免，五成不同意；桃園市，三成五同意罷免，五成不同意；台中市，三成三同意罷免，四成八不同意；其他 5 縣市平均，三成九同意罷免，四成三不同意。暗示基隆、新竹、雲林、花蓮、台東罷情並不冷。

第三，游盈隆表示，如果明天投票，47.7%不同意罷免，36.9%同意罷免，結果不同意罷免方會獲勝嗎？答案是「不」，因為綠營（罷免方）目前暫時領先藍營（反罷免方）2.3 個百分點。這是因為考慮投票率因素，傾向投不同意罷免的人，投票率是六成五，而傾向投同意票的人，投票率九成，結果綠營會贏藍營 2.3 個百分點。

游盈隆強調，然而，同意罷免方會投出九成投票率，是太夢幻了，不符合經驗法則；如果說，綠營催出七成投票率，從各種跡象看，不無可能；在這樣的狀況下，除非藍營催出至少五成五投票率，才足以抗衡。

▲▼台灣民意基金會罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 7 月 7-9 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1083 人，市話 757 人，手機 326人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

必須指出的是，這次多達 24 席立委選區同時舉行罷免，而非全國所有的選區。而這 24 席立委選區所在地，包括四都五縣市，人口佔全國 58.36%。如果要更精確估計、推論和瞭解 24 席立委選區的罷免實情，應該以罷免區為範圍，而非全國為範圍。

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