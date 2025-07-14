大和解！館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

▲館長。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

大罷免進入最後階段，7月26日即將投票，網紅「館長」陳之漢全力投入反罷免運動，過去他與「最強菜農」林佳新多次槓上，如今館長在「反惡罷救民主戶外開講」台上公開向林佳新道歉。對此，林佳新表示，「館長比我有勇氣，一直站在第一線反抗民進黨，他已不用跟我道歉」，認為館長的格調已經勝過他了。

藍營於13日在中和823紀念公園舉辦「反惡罷救民主」活動中，館長表示，面對大罷免藍白陣營必須團結一致，雖然過去常批評國民黨，但此刻願意向國民黨立委以及林佳新道歉，「都沒有關係，只要能幹掉民進黨就好了。」

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林佳新事後於臉書發文回應，向所有民眾黨支持者抱歉，因性格使然，為了心中的「正義」常與館長針鋒相對，如今看到館長一直站在第一線反抗民進黨，國難當頭，館長比他有勇氣，「他已不用跟我道歉，他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」。最後林佳新也呼籲，726大家一起守下這一關。

館長和林佳新過去因多次爭議事件對立，包括2020年館長開賣厄瓜多白蝦時，遭林批評「貶抑台灣農漁業」，引發激烈言論交鋒，甚至一度傳出館長有意提告。2023年館長砸千萬開設便當店「True飯」，因220元的定價引發批評，他在直播中怒嗆網友「鼎泰豐也很貴」，林佳新則發文揶揄館長「你在XX比雞腿嗎」。

▼林佳新。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）

