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水槍裝尿！啦啦隊女神雙眼被噴紅　兄弟「涼水祭」爆失控

中信兄弟的「涼水祭」主題日活動，讓球迷和啦啦隊在球場玩水互動，卻傳出疑似人違反規定。（Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

▲中信兄弟的「涼水祭」主題日活動，讓球迷和啦啦隊在球場玩水互動，卻傳出疑似人違反規定。（Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

圖文／鏡週刊

中信兄弟上週末在台中洲際棒球場的比賽舉辦「涼水祭」主題活動，開放特定區域讓球迷帶水槍進來和啦啦隊女孩互動。未料事後卻被傳出有人的水槍內裝的不是清水，而是啤酒、飲料，甚至疑似還有尿液，引發輿論熱議，讓主辦方也急著呼籲：「水槍內液體麻煩都請裝常溫水，不要亂加添加物」。

天氣炎熱，中信兄弟本月12、13日舉辦《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》活動，開放讓球迷邊看球邊玩水，和中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」在球場上演水槍大戰，吸引2萬多名球迷進場同歡。

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中信兄弟涼水祭活動，球迷在場邊和啦啦隊女孩上演水槍大戰。（Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

▲中信兄弟涼水祭活動，球迷在場邊和啦啦隊女孩上演水槍大戰。（Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

然而第一天活動結束後，啦啦隊粉專卻發文表示：「麻煩請不要水槍直接朝女孩眼睛射水柱，也請不要往場內噴水，都往天空噴，以免影響到球員及教練」；隔日一早又進一步發文再次呼籲，強調不要朝女孩眼睛射水柱，水槍內請都裝常溫水、不要「亂加添加物」。

啦啦隊一再呼籲在玩水槍大戰時不要直射眼睛、也不要裝清水以外的液體。（翻攝自Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

▲啦啦隊一再呼籲在玩水槍大戰時不要直射眼睛、也不要裝清水以外的液體。（翻攝自Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

原來是現場有些啦啦隊女孩在活動過程中，被水柱射到眼睛泛紅，讓粉絲相當心疼，「每個女孩都戴隱形眼鏡，被水噴到痛到不行眼睛都紅的，一點都不好玩！！！請好好愛護女孩們！！！」「不止女孩臉部被噴，很多沒玩水槍看比賽的，也無辜被射到臉」、「聽說還有裝雪碧亂噴的，真的太誇張」、「會不會有人混某種液體啊」；有球迷建議讓啦啦隊女孩戴上護目鏡、以策安全，甚至還有人說每年都發生類似的問題，乾脆建議停辦。

臉書粉專「微看球筆記～ Mini's baseball garden」也發文表示，好幾位啦啦隊女孩都被水噴紅了雙眼，「愛她們請好好保護她們」，底下則有網友留言指出，「今日南C18排前後有人的水槍裡裝的不是水，是尿液，有尿騷味～」在其他球迷群組則看到有其他區的人裝了啤酒，痛批這些人再繼續這樣玩，難保涼水祭明年就此消失。

主辦特別請來邊荷律呼籲大家在玩水槍大戰時要遵守規定。（翻攝自YouTube Passion Sisters）

▲主辦特別請來邊荷律呼籲大家在玩水槍大戰時要遵守規定。（翻攝自YouTube Passion Sisters）

儘管該則留言未被證實，但已在球迷群組內發酵，也難怪中信兄弟啦啦隊一再呼籲不要亂朝眼睛噴水柱、不要裝清水以外的液體，眼看類似亂象一再發生，越來越多球迷直呼乾脆取消活動以保護啦啦隊，球團明年是否再舉辦類似活動恐怕要再考慮看看。


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