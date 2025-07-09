馬克宏籲歐洲擺脫中美依賴　警告恐陷「慢性死亡」

▲法國總統馬克宏8日赴英國進行國是訪問。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏8日赴英國進行國是訪問，並於當天下午在倫敦國會發表演說，呼籲歐洲各國應共同加強科技與經貿領域的投資與合作，擺脫對美國與中國的過度依賴。他直言，若未能建立自身完整的戰略價值鏈，歐洲恐將面臨「慢性死亡」（slow death）的風險。

馬克宏（Emmanuel Macron）強調，他並未將中美相提並論，畢竟法美之間是盟友關係，但也直言歐洲不能再忽視現實。他警告，若不合作強化在人工智慧、量子科技、太空、生技、能源、安全與國防產業等戰略領域的自主能力，將喪失掌握未來的機會。

他進一步指出，歐洲當前正處於「貿易戰」之中，產能過剩與政府補貼正破壞原有的價值鏈穩定性，並製造新的依賴風險。馬克宏語帶批評地表示，某些國家已不再遵守世界貿易組織（WTO）規範，明顯是在暗諷曾揚言對歐盟課徵20%關稅的美國總統川普（Donald Trump）。

馬克宏強調，歐洲若想為下一代創造永續未來，就必須跳脫對中美的雙重依賴。他表示，歐洲渴望開放合作，但前提是不依賴他國。

除經貿議題外，馬克宏也特別點出社群媒體所帶來的挑戰。他指出，歐洲應制訂規範，抵制來自美中與俄羅斯在演算法與網路空間的操弄，保護民主與孩童免於資訊污染與沉迷。他提醒，「我們的未來，不能交由那些設計演算法的人決定」。

這場演說地點選在倫敦國會大廈內氣派的「皇家畫廊」（Royal Gallery），英國首相施凱爾（Keir Starmer）率領內閣與多位在野黨領袖出席，並由下議院與上議院議長擔任開場與結語。馬克宏全場演說獲得多次起立鼓掌肯定。

馬克宏是英國自2020年脫歐後、首位進行國是訪問的歐盟領袖，前一位是2008年的法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。接下來兩天，英法將舉行多場高層會談，涵蓋移民、國防、經貿、科技等議題。

在地緣政治方面，馬克宏重申歐洲將持續力挺烏克蘭，並提到法英兩國在印太地區的歷史角色。他透露，歐洲國家已協調航空母艦打擊群部署次序，由英國「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）、法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle）、義大利「卡富爾號」（ITS Cavour）分別負責任務，展現歐洲強化印太存在的決心。