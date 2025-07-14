女大生一夜情外籍電競男外流！校方批「有辱國格」公布全名退學

▲陸女大生李女因與外籍選手一夜情遭學校退學。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大連工業大學近日公告，擬以「有損國格、校譽」為由，開除21歲服裝設計系的李姓女大生學籍，原因是她在2024年12月與已婚烏克蘭籍電競選手Zeus（本名特斯連科（Danylo Teslenko））發生一夜情，並遭對方上傳私密影片及照片至粉絲群，附註羞辱性言論「中國女孩一天就被征服」。該事件經中國網友肉搜揭露後迅速登上熱搜，校方隨即引用校規處分，引發社會輿論與性別平等爭議。

綜合陸媒報導，Zeus去年底受邀參加《CS2》上海國際賽事期間與李女認識，雙方初次見面便發生性行為，且當時兩人皆處於非單身狀態。Zeus不僅將影片未打碼地公開上傳，還用「Easy Girl」等詞語形容李女，引發中國網友憤怒，並認為李女「丟人現眼」、「有辱國格」。李女事後在社群平台發文道歉，但校方仍於7月8日公告擬將其開除，並公開其全名及處分依據。

對於大連工業大學的決定，社群輿論呈現高度對立。有部分網友支持校方，認為李女行為確實影響校譽，必須負起責任；但也有不少聲音認為，校方未懲處散播私密影像的Zeus，卻對女方進行嚴厲懲處，形同雙重標準。更有律師質疑，校方是否有權以學生私生活為由進行開除，並指李女行為雖有失當，但仍屬個人隱私範疇，不應上綱到「國格」層次。

根據中國《普通高等學校學生管理規定》第三十條第六款，學校可因「與外國人不正當交往，有損國格、校譽」處分學生。李女案中，大連工業大學以此為依據，認定其行為違反公德，造成重大負面影響，並發出公告送達處分，要求在9月7日前提出陳述或申辯。

值得注意的是，多名女網友指出事件本質在於Zeus違法拍攝與散播親密影像，卻未遭任何法律制裁，反而讓女性受害者承擔全部後果，顯見中國社會在性別與隱私保護上的不對等。律師也表示，若未經當事人同意散播私密畫面，已涉及侵犯隱私與傳播淫穢內容，理應依法追究Zeus責任。

事件持續延燒，至今尚未有Zeus遭中方處理的消息，而李女是否最終會遭正式開除，也成為社會各界關注焦點。