被5校封殺！學霸高中生「一段話」風向變了　名醫：不輸老練政客

▲學霸高中生共遭5校退貨。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

一名原本獲得四所大學醫學系正取資格的學霸高中生，因學習歷程檔案中疑似誇大「最佳辯士」頭銜而遭檢舉，最終失去錄取資格，連備取的長庚醫學系都槓龜。然而風波過後，該名學生選擇正面迎戰，在參加分科測驗後於社群平台上發表感言，表示感謝所有祝福與批評他的朋友。對此，精神科醫師沈政男也表示，「做個開玩笑的比擬，真的不輸最老練的政客啊。」

該學生於10日發聲，將久未更新的IG帳號重新開啟後發表聲明，內容中寫道「很感謝每一個願意祝福我、批評我的朋友們。」簡短一句話卻顯露出成熟與大度，引發關注。

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對此，精神科醫師沈政男也在臉書發文，以〈人生賽場的最佳辯士〉為題，高度肯定該生的態度。他表示，儘管是因「最佳辯士」四字遭撤銷醫學系資格，但這位學生在風波後所展現的氣度、身段與修辭，令人刮目相看，「虛心受教、傾聽批評，並以正面樂觀的態度面對逆境，這才是真正的人生辯士。」

沈政男認為，「比起辯論場上的唇槍舌戰，這樣的表現更具說服力。」沈政男指出，這段苦澀的經歷，或許將成為該名學生未來回首時最深刻的成長印記，「他同樣能考上理想的醫學系，卻比別人多了一段刻骨銘心的試煉，這將讓他對自己、對世界與未來，有更深層的體悟。」

沈政男也提到，當初該學生是出於善意與分享的初心公開學習歷程，不料卻引來忌妒與批評，導致學籍資格被取消。這起事件不只是個人經歷，也反映出制度與文化層面的深層問題。沈政男呼籲，這位同學若未來成為醫師，能持續關注醫療環境與社會制度的改革，為台灣醫療體制注入反思與進步的力量。

至於另一位同樣涉入風波的同學，沈政男則語帶保留地表示：「我就不說是誰了，至今沒有進一步消息，應該就是一個好消息。」他最後期許，無論這些學生未來是否成為醫師，都能帶著這段經驗，持續關心社會，成為推動改變的力量。

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