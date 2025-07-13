澎湖漁船「強行逼近海釣船」！險釀擦撞畫面曝　乘客怒譙三字經

記者陳洋、閔文昱／澎湖報導

澎湖海域近日發生一起海上爭議事件，一艘名為「昇隆福」的CT-3漁船，於前日夜間航行時，與一艘正在作業的海釣船以極近距離交會，疑似蓄意逼近，引發海釣客強烈不滿。事發當時，海釣船長曾不斷鳴笛並透過廣播示警，船上釣客也大聲呼叫示意，但「昇隆福」船長並未回應，繼續靠近航行。

根據釣客拍攝的影片畫面，涉事漁船的外觀與去年（112年）10月14日於澎湖西嶼內垵下水的「昇隆福」漁船相符，船身號碼亦一致，疑似為同一艘船，11日晚間疑似刻意以，以相當接近的船距航經一艘海釣船，也讓海釣船上乘客當場怒罵三字經，場面相當驚險。

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▲「昇隆福」漁船遭控逼近釣船。（圖／讀者提供）

海釣船上乘客表示，整起事件驚險萬分，直批「都台灣人何苦這樣相逼！漁船根本就是故意的，威脅到安全，好誇張的漁船逼近船釣漁船威脅到船釣者的安全，危害船釣者的釣組一組釣組上千元數十人數萬元釣組的損失！」

影片曝光後，不少網友紛紛表示，「去年還是前年在錸旺也有遇到」、「這種很沒品，每次的」、「海上惡霸，請究責」，「這船太誇張了吧！人家在釣魚直接拖網從旁邊經過」、不過也有網友認為，「漁船用自動舵行駛，就會有這種狀況，不會是故意的，以前遇到過，都會提早收竿避讓」。