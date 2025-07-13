台電搶修拚最後關頭　台南區復電率達98.4%仍奮戰不懈

▲台電搶修人員進入將軍區青鯤鯓災區，全力進行最後階段復電作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲造成大台南電力重創，經連日搶修，截至13日下午1時，台電台南區處表示，全轄復電率已達98.4%，僅剩1757戶仍待送電，主力集中於七股、佳里與將軍等近海重災區，搶修團隊正全力搶進「最後一哩路」。

由於剩餘未復電用戶多分散於鄉間里弄，台電目前採取配合地方里長通報、現地帶路方式，一戶一戶逐點搶修，務求盡速恢復每一戶電力。台電強調，搶修進入最關鍵階段，將不分晝夜、持續動員，讓居民早日重見光明。

其中位處將軍區的青鯤鯓，受風災重創，魚塭、鹽田及周邊聚落電力系統幾乎癱瘓，搶修難度極高。台電董事長曾文生今日親赴現場，與副總經理陳銘樹、台南區處長黃明舜會同勘災，並向受災民眾與搶修同仁表達慰問與感謝。現場也有住戶主動向台電團隊致意，對他們日夜奮戰表示理解與肯定。

台電指出，支援隊伍來自全台各地，包含員工與承攬商同仁，均投入最前線。雖歷經連日高溫酷熱、工時拉長，第一線人員依舊咬牙堅守，「工安優先」始終不鬆懈，展現超人般意志與毅力。

台電表示，在最後階段也特別感謝地方民代、里長與民眾協助通報、指引現場，讓搶修效率大幅提升。只要尚有一戶未通電，全體人員就不會停下腳步，「我們會一路堅持到最後一盞燈亮起」。