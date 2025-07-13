▲台中「聲紋風景」特展開幕，探索人與環境的共鳴。（圖／台中市文化局提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市文化局今(13)日在大墩文化中心辦理「穿透明日的靈光SDGs永續藝術系列特展」第三檔《聲紋風景》的開幕式，展出藝術家曾偉豪多件聲音裝置代表作，包括《畫聲》、《聲動風景》、《種聲》等，展覽更首度推出與台中市民共創的新作《聲紋風景》。藝術家邀請市民捐出家中廢棄器皿，化作承載聲波的載體，讓聲音成為連結人與自然、環境與永續的共鳴，展期至9月28日，歡迎民眾參觀。

文化局表示，藝術家曾偉豪長期專注於聲音的探索與能量轉譯，善於將無形聲波化作可見、可感的互動場域，透過裝置與觀眾產生連結，在遊戲中誘發關於自然與能源的反思，超越了對於聲音、身體、科技與互動的探索，展現屬於這個時代的當代藝術表達。

展覽的核心作品《祈聲》以森林為靈感，營造出如祈福儀式般的聲音場域。觀眾可將紙條、花葉或小物投入玻璃瓶中，透過自然音頻震動，產生波紋與律動，使個人情感化為可視的軌跡，成為人與自然之間的溝通與回應。

此次展覽另一亮點，是邀請台中市民捐出家中不再使用的器皿，共同與藝術家共創，這些原本盛裝食物與生活記憶的容器，如今成為聲波與水紋共舞的場景，象徵著水的循環與生命力。裝置中播放著市民錄製的城市自然聲音，包括風聲、樹語、溪流與蟲鳴，這些聲音透過器皿傳遞震動，轉化為水面波動的節奏，讓每個人都能「看見聲音」、也「聽見城市」。