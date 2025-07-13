　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中「聲紋風景」特展開幕　探索人與環境的共鳴

▲台中「聲紋風景」特展開幕,探索人與環境的共鳴。（圖／台中市文化局提供）

▲台中「聲紋風景」特展開幕，探索人與環境的共鳴。（圖／台中市文化局提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市文化局今(13)日在大墩文化中心辦理「穿透明日的靈光SDGs永續藝術系列特展」第三檔《聲紋風景》的開幕式，展出藝術家曾偉豪多件聲音裝置代表作，包括《畫聲》、《聲動風景》、《種聲》等，展覽更首度推出與台中市民共創的新作《聲紋風景》。藝術家邀請市民捐出家中廢棄器皿，化作承載聲波的載體，讓聲音成為連結人與自然、環境與永續的共鳴，展期至9月28日，歡迎民眾參觀。

文化局表示，藝術家曾偉豪長期專注於聲音的探索與能量轉譯，善於將無形聲波化作可見、可感的互動場域，透過裝置與觀眾產生連結，在遊戲中誘發關於自然與能源的反思，超越了對於聲音、身體、科技與互動的探索，展現屬於這個時代的當代藝術表達。

▲台中「聲紋風景」特展開幕,探索人與環境的共鳴。（圖／台中市文化局提供）

展覽的核心作品《祈聲》以森林為靈感，營造出如祈福儀式般的聲音場域。觀眾可將紙條、花葉或小物投入玻璃瓶中，透過自然音頻震動，產生波紋與律動，使個人情感化為可視的軌跡，成為人與自然之間的溝通與回應。

此次展覽另一亮點，是邀請台中市民捐出家中不再使用的器皿，共同與藝術家共創，這些原本盛裝食物與生活記憶的容器，如今成為聲波與水紋共舞的場景，象徵著水的循環與生命力。裝置中播放著市民錄製的城市自然聲音，包括風聲、樹語、溪流與蟲鳴，這些聲音透過器皿傳遞震動，轉化為水面波動的節奏，讓每個人都能「看見聲音」、也「聽見城市」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
涉當詐團取簿手被起訴！　調查官辯：我月薪8萬
高欣欣加油沒帶錢「解鎖隱藏功能」！　網直呼：第一次知道
出國血拼小心！「4類商品」帶回台轉賣恐觸法
半夜咬死人拖行！　北海道發布「棕熊警報」
路基淘空！　20米長3層樓高大坑洞空拍照曝
「藍色衝擊波」現身大阪世博上空！　入場人數破千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中「聲紋風景」特展開幕　探索人與環境的共鳴

司機養4年幼子女+中風長輩生活陷困頓　枋寮警與志工伸援手

黃偉哲深入七股、下營勘災　指示改善通訊與清運協調

台南市府說明風災後復原進度　環境清理與垃圾清運加速進行

父子檔用廢棄物做藝術！八方藝術節點燃氣候與文化對話

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴登場　席開250桌上千人祝壽

花蓮FUN暑假開跑！民眾瘋搶「668排隊禮」　水上活動免費體驗

高雄少棒賽熱血開打！鼓山國小驚險逆轉奪冠　5戰全勝精彩收官

水花迎盛夏！花蓮知卡宣戲水活動涼爽開跑　戲水區全面升級

圖卡最清楚！花蓮推新住民「溝通友善圖卡」涵蓋常見洽公需求

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

台中「聲紋風景」特展開幕　探索人與環境的共鳴

司機養4年幼子女+中風長輩生活陷困頓　枋寮警與志工伸援手

黃偉哲深入七股、下營勘災　指示改善通訊與清運協調

台南市府說明風災後復原進度　環境清理與垃圾清運加速進行

父子檔用廢棄物做藝術！八方藝術節點燃氣候與文化對話

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴登場　席開250桌上千人祝壽

花蓮FUN暑假開跑！民眾瘋搶「668排隊禮」　水上活動免費體驗

高雄少棒賽熱血開打！鼓山國小驚險逆轉奪冠　5戰全勝精彩收官

水花迎盛夏！花蓮知卡宣戲水活動涼爽開跑　戲水區全面升級

圖卡最清楚！花蓮推新住民「溝通友善圖卡」涵蓋常見洽公需求

愛莉莎莎搭機又遇奧客！　被踢椅踩扶手嘆：要好好賺錢搭商務艙

愛國者飛彈進駐河濱公園　顧立雄視導中樞防空作戰演練

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

約砲大學生「一進來被叫去打蟑螂」　紅姐反應驚呆萬人：快笑死

怒批日本被寵壞！美媒分析川普對日本「不再特別」：全面消弭赤字

三蘆房市交易量跌75%　「熱點大公開」專家揭首購新寵

馬公機場反機降作戰　澎防部裝騎營派出CM21甲車緊急應援

調查官涉當詐團取簿手被起訴　他辯：我月薪8萬不會涉險

結婚7年幾乎無性！她驚覺「老公是偽娘」　還狂開性愛趴心碎了

熱菜冰了不會壞！營養師曝「5大冰箱食安迷思」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

地方熱門新聞

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

大台南復電率達96.5%台電拚最後一哩路重現萬家燈火

台南男追求遭拒怒砍彩券行女店員燒車滅證受傷送醫出院被羈押

貴族幼兒園虐童延燒！家長控孩下體紅腫

桃園東南亞文化園遊會　7/13封街登場

台東臨海路地上權標案8月開標

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農淚控台電漏電害命

南消七大隊攜手聖若瑟天主堂教孩子當小小消防員

義警、義消、志工齊心救災黃偉哲籲更多市民投入重建行列

新北全新環保兩用袋「NEW BAG」亮相

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴席開250桌上千人祝壽

高雄少棒賽熱血開打！鼓山國小5戰全勝精彩收官

150名台南義消挺進六區災區汗水鋪出希望之路

更多熱門

相關新聞

工程頭組暴力集團討債　亮槍嗆「打斷你腿」

工程頭組暴力集團討債　亮槍嗆「打斷你腿」

台中市從事工地包商的廖姓男子，組成暴力集團，涉嫌於2022年間持槍恐嚇營造商，強討千萬元工程款，並受託於另一起糾紛案，強拆工地鷹架。台中市刑大今年3月收網，逮獲廖男等6人，查扣到M4突擊步槍、子彈、毒品等贓證物，台中地檢署近日起訴，聲押廖男獲准。

雄中雄女跨校激盪！點亮藝術科學新篇章

雄中雄女跨校激盪！點亮藝術科學新篇章

即／台中市環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

即／台中市環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

台中爆餡貝果專賣店　邀公嬤當1日店長

台中爆餡貝果專賣店　邀公嬤當1日店長

7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

關鍵字：

台中特展聲紋風景

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面