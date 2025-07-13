　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工地包商組暴力集團討債　亮M4步槍嗆「打斷你的腿」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲包商廖男組成暴力集團犯案，檢警查扣M4突擊步槍、子彈、毒品、名錶等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市從事工地包商的廖姓男子組成暴力集團，涉嫌於2022年間持槍恐嚇營造商，強討千萬元工程款，並受託於另一起糾紛案，強拆工地鷹架。台中市刑大今年3月收網，逮獲廖男等6人，查扣到M4突擊步槍、子彈、毒品等贓證物，台中地檢署近日起訴，聲押廖男獲准。

警方調查，廖男（49歲）經營包商工程行，2022年間因認為與工地其他廠商利益分配不均，亮槍恐嚇邱姓營造商，要求請領千萬元工程款，還一度嗆聲「打斷你的腿」，邱心生畏懼逃離現場，事後報警處理。

廖涉入的另一起案件，為廖受人委託，以假債權為由向1名林姓營造商的妻子索討3000萬元，林妻拒絕，廖便夥同暴力集團成員強拆林男工地鷹架變賣，造成工地約600多萬元損失。

台中地檢署今年3月4日指揮台中市刑大，陸續逮捕廖男等6人，查扣M4突擊步槍1支、彈匣1個、子彈29顆、改造子彈310顆、裝飾子彈420顆及霰彈槍子彈17顆、安非他命1包(毛重5.47公克)、不明藥錠9.5顆、不明菸油4罐(49.03公克)、手機2支、名牌手錶6支及毒品吸食器1組等證物。

全案訊後廖嫌等依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，並經聲押獲准。

台中市刑大大隊長李明道呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則本局必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構本市安全宜居之生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
涉當詐團取簿手被起訴！　調查官辯：我月薪8萬
高欣欣加油沒帶錢「解鎖隱藏功能」！　網直呼：第一次知道
出國血拼小心！「4類商品」帶回台轉賣恐觸法
半夜咬死人拖行！　北海道發布「棕熊警報」
路基淘空！　20米長3層樓高大坑洞空拍照曝
「藍色衝擊波」現身大阪世博上空！　入場人數破千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

調查官涉當詐團取簿手被起訴　他辯：我月薪8萬不會涉險

結婚7年幾乎無性！她驚覺「老公是偽娘」　還狂開性愛趴心碎了

仁愛鄉台14線77K路基淘空　20米長3層樓高大坑洞空拍照曝！

疑胃潰瘍發作！基隆監獄收容人吃早餐倒下　一度命危送醫救回

貨車停巷內沒拉手剎車滑行　駕駛肉身擋車腳遭輾送醫

掛假車牌載妹跑北宜闖臨檢站！20歲男財貿彎被逮　重罰19萬送辦

惡鄰無極限！大暴走朝樓下丟古箏、砸破遮光罩　高雄女氣炸喊告

高雄空大傳教授性騷！女大生不忍了　畢典向副市長下跪討公道

工地包商組暴力集團討債　亮M4步槍嗆「打斷你的腿」

快訊／台中市區大雨！環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

調查官涉當詐團取簿手被起訴　他辯：我月薪8萬不會涉險

結婚7年幾乎無性！她驚覺「老公是偽娘」　還狂開性愛趴心碎了

仁愛鄉台14線77K路基淘空　20米長3層樓高大坑洞空拍照曝！

疑胃潰瘍發作！基隆監獄收容人吃早餐倒下　一度命危送醫救回

貨車停巷內沒拉手剎車滑行　駕駛肉身擋車腳遭輾送醫

掛假車牌載妹跑北宜闖臨檢站！20歲男財貿彎被逮　重罰19萬送辦

惡鄰無極限！大暴走朝樓下丟古箏、砸破遮光罩　高雄女氣炸喊告

高雄空大傳教授性騷！女大生不忍了　畢典向副市長下跪討公道

工地包商組暴力集團討債　亮M4步槍嗆「打斷你的腿」

快訊／台中市區大雨！環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

愛國者飛彈進駐河濱公園　顧立雄視導中樞防空作戰演練

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

約砲大學生「一進來被叫去打蟑螂」　紅姐反應驚呆萬人：快笑死

怒批日本被寵壞！美媒分析川普對日本「不再特別」：全面消弭赤字

三蘆房市交易量跌75%　「熱點大公開」專家揭首購新寵

馬公機場反機降作戰　澎防部裝騎營派出CM21甲車緊急應援

調查官涉當詐團取簿手被起訴　他辯：我月薪8萬不會涉險

結婚7年幾乎無性！她驚覺「老公是偽娘」　還狂開性愛趴心碎了

熱菜冰了不會壞！營養師曝「5大冰箱食安迷思」

台中「聲紋風景」特展開幕　探索人與環境的共鳴

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

社會熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

高雄空大傳教授性騷！女大生畢典向副市長下跪討公道

漢光演習CＭ-11戰車跨越分向線　轎車慘毀容

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

團購主五口命案前2周就被告詐欺

10秒綠燈惹怨！用路人等4次還過不去

警員請假想聽五月天　執勤卻遭撞重傷昏迷

性虐妻子、侵犯幼女！變態男老病被拒養獲准

快訊／19歲男遭毆死！2男1女收押禁見

獨／台中員警酒駕撞賓士　孕婦嚇到差點生了

街口母公司查封　胡亦嘉恐戴電子腳鐐

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

更多熱門

相關新聞

即／台中市環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

即／台中市環中路3汽機車相撞　騎士骨折送醫

台中市北屯區環中路一段13日傳出一起車禍意外，兩台自小客車以及一輛機車發生碰撞，其中一台休旅車被撞翻、機車被撞得零件散落一地，另一輛小客車車頭也被撞凹，其中男性騎士左腳骨折，救護人員緊急將其送醫救治。

台中爆餡貝果專賣店　邀公嬤當1日店長

台中爆餡貝果專賣店　邀公嬤當1日店長

7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

海派酒店剛喝完！保時捷男闖紅燈撞小黃

海派酒店剛喝完！保時捷男闖紅燈撞小黃

台南駕駛突左偏衝進早餐店騎樓　腸道破損送醫

台南駕駛突左偏衝進早餐店騎樓　腸道破損送醫

關鍵字：

台中暴力集團持槍恐嚇工地包商警方调查

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面