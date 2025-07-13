工地包商組暴力集團討債　亮M4步槍嗆「打斷你的腿」

▲包商廖男組成暴力集團犯案，檢警查扣M4突擊步槍、子彈、毒品、名錶等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市從事工地包商的廖姓男子組成暴力集團，涉嫌於2022年間持槍恐嚇營造商，強討千萬元工程款，並受託於另一起糾紛案，強拆工地鷹架。台中市刑大今年3月收網，逮獲廖男等6人，查扣到M4突擊步槍、子彈、毒品等贓證物，台中地檢署近日起訴，聲押廖男獲准。

警方調查，廖男（49歲）經營包商工程行，2022年間因認為與工地其他廠商利益分配不均，亮槍恐嚇邱姓營造商，要求請領千萬元工程款，還一度嗆聲「打斷你的腿」，邱心生畏懼逃離現場，事後報警處理。

廖涉入的另一起案件，為廖受人委託，以假債權為由向1名林姓營造商的妻子索討3000萬元，林妻拒絕，廖便夥同暴力集團成員強拆林男工地鷹架變賣，造成工地約600多萬元損失。

台中地檢署今年3月4日指揮台中市刑大，陸續逮捕廖男等6人，查扣M4突擊步槍1支、彈匣1個、子彈29顆、改造子彈310顆、裝飾子彈420顆及霰彈槍子彈17顆、安非他命1包(毛重5.47公克)、不明藥錠9.5顆、不明菸油4罐(49.03公克)、手機2支、名牌手錶6支及毒品吸食器1組等證物。

全案訊後廖嫌等依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，並經聲押獲准。

台中市刑大大隊長李明道呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則本局必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構本市安全宜居之生活環境。