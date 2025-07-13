違規重罰15萬！7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

▲中部防空演習將於7/15登場，包括清水、梧棲以及沙鹿等地區民眾將進行特殊疏散。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

中部地區7月15日下午1時30分至2點將舉行2025城鎮韌性防空演習，台中交通局表示，演習警報發放後，高鐵、台鐵及捷運各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應依執勤人員引導，實施疏散避難；另梧棲區、清水區及沙鹿區於此次演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為，民眾如搭乘公車行經這三區，請配合現場警察及民防人員指示下車避難。

依據民防法規定，防空演習期間，民眾另若拒絕軍、警（民力）人員指揮，將依法第21、25條規定，裁處新台幣3萬元以上至15萬元以下罰鍰。

▲中部地區7/15進行防空演習，台中市計程車演習期間停止接受派遣。（圖／台中市交通局提供）



交通局長葉昭甫表示，「2025城鎮韌性(防空)演習」中部包括台中、南投、彰化、苗栗、雲林及嘉義地區，演習期間台中市公車行駛於平面道路及專用道的公車會暫時停靠於路邊、專用道或專用道站台，行駛國道或高架道路上的公車可繼續行駛，於下匝道後車輛需馬上停車接受管制。

特別的是，此次梧棲區、清水區及沙鹿區實施「車停，人就近疏散」的疏散避難作為。交通局提醒，民眾若在演習期間搭乘公車行經梧棲區、清水區及沙鹿區時，請配合下車疏散避難，提醒民眾若演習結束後仍要回原班車繼續搭乘，下車疏散時則不必刷下車卡，以免增加車資；如不回原班車搭乘，下車疏散時須記得刷下車卡，以免電子票證遭鎖卡，下次乘車將被收取特許扣款費用，影響乘車權益。

另外，台中市計程車含多元化計程車在內，在演習期間均停止接受派遣服務，行駛中計程車應立即靠邊停放，民眾搭乘計程車時，駕駛應先詢問乘客目的地，若估算車程中會遇到演習，司機應主動告知乘客相關訊息，讓乘客自行判斷是否搭乘，避免引發糾紛。