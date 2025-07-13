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最高紀錄1天賣4千顆！台中爆餡貝果專賣店　邀公嬤當1日店長

▲貝果,劉于維。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中「貝與果Bagel＆Bagels」開幕至今才3個月，就創下單日銷售4000顆的驚人紀錄，成為排隊名店。。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

因飽滿內餡、口味多樣，曾創下單日銷售4000顆的台中爆紅貝果專賣店「貝與果Bagel＆Bagels」開幕至今才3個月，但店內30多種創新貝果口味，已成為不少人造訪台中的口袋名單。店家近日推出新品上市活動並結合公益活動，與耆老林合作，邀請阿公阿嬤擔任一日店長；同樣推出新品的還有亞尼克生乳捲，推出有嚴選73%貝可拉巧克力搭配薄荷奶霜的「薄荷巧克力蛋糕」，搶攻夏季商機。

「貝與果Bagel＆Bagels」位在國美館商圈，是知名圓可頌「獻」的姊妹品牌。品牌創辦人劉于維本業是飼料業，為了協助蛋農等斜槓投入糕點業。

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▲貝果,劉于維。（圖／記者游瓊華攝）

▲「貝與果Bagel＆Bagels」推出新品雙起司蜂蜜貝果以及燻雞起司貝果口味。（圖／記者游瓊華攝）

劉于維表示，為了釐清國人對貝果口味的喜好，團隊認真研究，透過門市實際銷售狀況、評論，團隊收集了大量顧客回饋，7月推出最後定調的貝果版本：「外層微殼感、內裡有嚼勁但不乾硬」，整體更適合台灣飲食習慣，亦保留了貝果該有的層次口感，這個改變，也讓不少第一次吃貝果的人重新改觀。

▲貝果,劉于維。（圖／記者游瓊華攝）

▲業者與耆老林合作舉辦公益活動，邀請阿公阿嬤擔任一日店長。（圖／記者游瓊華攝）

此次「貝與果Bagel＆Bagels」推出新品雙起司蜂蜜貝果以及燻雞起司貝果口味，業者也與台灣耆老林終身學習協會合作，日前邀請三位平均年齡超過70歲的樂齡學員擔任一日店長，親自接待顧客、推薦新品，現場還有即興的戲劇小演出，歡笑聲不斷。

▲貝果,劉于維。（圖／記者游瓊華攝）

▲生乳捲霸主「亞尼克」因應夏季，打造三款不同薄荷巧克力口味生乳捲。（圖／亞尼克提供）

另外，生乳捲霸主「亞尼克」去年推出生乳捲與黑酷曲單季銷售破萬，今年薄荷再升級，增量義大利薄荷醬捲入北海道奶霜夢幻乳香中，打造三款不同薄荷巧克力口味生乳捲，包括薄荷巧克力脆片生乳捲、薄荷巧克力黑酷曲以及全新登場「薄荷巧克力蛋糕」，巧克力結合薄荷奶霜俏皮又清涼，濃郁厚涼感適合重度薄巧派大快朵頤。

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