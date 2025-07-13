陸證監會高層利用職權炒股　一人雙開、一人開除黨籍

▲證監會法律部前副主任吳國舫。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中紀委12、13日接連宣布兩名證監會前高層貪腐的處置，包含發行監管部前副主任李筱強，及法律部前副主任吳國舫。中紀委在通報中痛批，兩人從證監會離職後仍不知止，是政商「旋轉門」腐敗的典型。

中紀委12日首先公布李筱強的處置，通報中指出，李筱強理想信念扭曲，初心染垢變質。利用監管公權力謀取個人利益，嚴重破壞資本市場秩序。從證監會離職後仍不知止，是政商「旋轉門」腐敗的典型。

通報中提到，李筱強廉潔底線失守，違規持有非上公司股份，長期借用他人帳戶違規買賣股票。以業務諮詢、投資入股等名義非法收受財物，數額巨大。

通報中稱，經中紀委駐證監會紀檢監察組研究，決定將李筱強違紀問題移交所在單位黨委處理，給予其開除黨籍處分；收繳其違紀違法所得；經江蘇省蘇州市監委研究，決定將李筱強涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

中紀委13日公布吳國舫的處置，通報中提到，吳國舫喪失理想信念，背棄初心使命。將公權力異化為謀取私利的工具，嚴重損害證券監管形象。從證監會離職後仍利用曾擔任職務職權形成的便利條件，繼續謀取所謂「投資機會」，是政商「旋轉門」腐敗的典型。

通報中指出，吳國舫喪失廉潔底線，違規持有非上市公司股份，長期借用他人帳戶違規買賣股票。以「入股」擬上市公司為名非法收受財物，數額巨大。

通報中稱，經中紀委駐證監會紀檢監察組研究，決定將吳國舫違紀違法問題移交所在單位黨委處理，給予其開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；經江蘇省無錫市監委研究，決定將吳國舫涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

可以發現，中紀委在兩份通報中所使用的文字有諸多相似處，顯見兩人所涉及的貪腐行為雷同，很大一部份都是利用在證監會的職權及影響力，透過他人的帳戶在股票市場獲利。