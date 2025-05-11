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中共軍委副主席傳落馬！何衛東官網報導「全清空」

▲▼中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

▲中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央軍委副主席何衛東落馬的消息流傳已久，但中共官方一直未正面證實。最新消息指出，大陸國防部官網關於何衛東的新聞報導已全部清空，進一步加深外界對落馬傳聞的討論。

何衛東的相關報導是分批刪除的，從上周開始就有網友發現，與他有關的報導陸續從大陸國防部的官網上消失，原本還能看到一些2023年、2024年以及2025年的報導，但到了5月11日已經完全清空。

實際在大陸國防部的網站上搜尋何衛東，只能查到3項結果，全部都是簡歷；但若以另一位副主席張又俠的名字來進行搜尋，卻能搜到203項結果，其中包含大量新聞報導。

▼搜尋「何衛東」只出現3項結果。（圖／翻攝大陸國防部官網）

▲▼中共軍委副主席傳落馬！何衛東官網報導「全清空」。（圖／翻攝大陸國防部官網）

▼搜尋「張又俠」出現203項結果。（圖／翻攝大陸國防部官網）

▲▼中共軍委副主席傳落馬！何衛東官網報導「全清空」。（圖／翻攝大陸國防部官網）

何衛東在今年3月11日的全國人大閉幕之後，就再也沒有公開露面，並缺席了多場重要活動，包含4月8日由習近平親自主持的中央周邊工作會議，種種反常也令其落馬的消息開始流傳。

何衛東曾任東部戰區司令員、31集團軍參謀長，過去被外界視為習近平閩江新軍的親信。英國媒體《金融時報》4月11日報導何衛東因涉嫌貪腐遭免職，若消息屬實，他將成為自改革開放以來，第一位在任內落馬的中央軍委副主席。

事實上，中共軍方高層近年已有多人在任內落馬，包含在國防部長任內落馬的李尚福，以及在中央軍委政治工作部主任任內落馬的苗華。

▼何衛東最後一次公開露面是3月11日的全國人大閉幕。（圖／翻攝央視）

▲▼ 中共中央軍委主席習近平延安招開會議，強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地、張又俠、何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

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