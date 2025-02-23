　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸上市公司財務造假處罰案年增17%

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲中國上市公司造假情況擴大。（圖／CFP）

文／中央社

中國證監會表示，2024年上市公司財務造假處罰案61件、年增17%，觀察近年行政處罰案例可發現，上市公司財務造假兼具系統性、隱蔽性、複雜性等特點。

據第一財經報導，中國最高人民檢察院、中國證監會21日聯合召開「依法從嚴打擊證券違法犯罪促進資本市場健康穩定發展」記者會。中國證監會行政處罰委員會辦公室主任何艷春表示，資本市場財務造假兼具系統性、隱蔽性、複雜性等特點。

何艷春提到，2024年對61件財務造假案件做出行政處罰，年增17%；平均處罰金額人民幣1577萬元（約新台幣7130萬元），年增12%，其中有7件案件處以最高罰款額度。

財務造假案有4大特點，包括「假帳做全套」，導致識別難度持續加大；利用空殼公司、第三方建構沒有實質經濟的交易，達到合法形式掩蓋非法的目的；公司治理與內控制度約束力不夠；為了滿足融資條件、維持上市公司地位造假財務。

中國證監會將透過非現場監管、現場檢查、輿論監測、投訴舉報等方式加強查察財務造假等違法違規行為；完善舉報獎勵制度，鼓勵內部「吹哨者」發揮作用，同時將加強民事賠償、刑事打擊等追責行動。

中國證監會副主席李明提到，包括財務造假等違法案件在內，證監會2024年辦理案件739件，做出行政處罰592件，罰款153億元；對於恆大地產財務造假案罰款逾40億元，證監會也與財政部對於恆大地產案審計單位開出「史上最大罰單」。

李明強調，監管執法必須站在投資者立場，中國股市中小投資者占比高達96%，風險承受能力薄弱、自力救濟能力相對不足，其為案件中「看不見的當事人」，在依法行政過程中，應該更多的是站在保護投資者角度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　1劇本決定命運
經典賽、12強「哪支中華隊」較強？球迷揭關鍵：難度差太多
快訊／急凍跌破10度！　3縣市低溫特報
澳女在家熟睡「3屁孩闖入性侵」　身旁男友遭挾持救不了
星巴克「隱藏優惠」曝光！　內行精算省很大
《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！　瞿友寧10點喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸上市公司財務造假處罰案年增17%

美發表「優先投資備忘錄」　陸：將採取必要手段捍衛權益

拿老人沒辦法！70歲老人猥褻女性 中國不執行拘留處罰

恐怖電梯17樓急墜B2「又衝上33樓」！陸住戶慘死在裡面

3歲童手指「錯誤包紮」壞死　醫提醒注意4點！1狀況快就醫

64歲女生下健康男嬰！　寫下當地最高齡生產紀錄

影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

4人喝100瓶酒！主揪「趴窗戶爆吐」墜樓亡　家屬求償百萬結局揭曉

怪事！陸男「臉頰腫漲」可吸磁鐵　醫生驚呼：從業20年沒見過

權責不清、一刀切！　陸官媒點名「阻擾」民企亂象要集中整治

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#中華隊 5比12不敵 #西班牙！ #陳傑憲 ：上了很好的一課

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

陸上市公司財務造假處罰案年增17%

美發表「優先投資備忘錄」　陸：將採取必要手段捍衛權益

拿老人沒辦法！70歲老人猥褻女性 中國不執行拘留處罰

恐怖電梯17樓急墜B2「又衝上33樓」！陸住戶慘死在裡面

3歲童手指「錯誤包紮」壞死　醫提醒注意4點！1狀況快就醫

64歲女生下健康男嬰！　寫下當地最高齡生產紀錄

影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

4人喝100瓶酒！主揪「趴窗戶爆吐」墜樓亡　家屬求償百萬結局揭曉

怪事！陸男「臉頰腫漲」可吸磁鐵　醫生驚呼：從業20年沒見過

權責不清、一刀切！　陸官媒點名「阻擾」民企亂象要集中整治

馬刺再度遭逢打擊！　「輕度中風」名帥波波維奇確定本季不再回歸

「巨型天坑」炸出地表！巴西社區掛在懸崖邊　驚悚空拍曝光

別白跑！新北「11米皮卡丘氣偶」遇雨撤下　網：祈禱午後好天氣

台灣妞被傳「月賺600萬」回應了！　談13年異國婚：是淨身出戶

快訊／高雄部分民眾55hrs無水可用！大寮路卻出現「湧泉」奇景

引退8年！江角真紀子「58歲凍齡顏值」驚呆網：好像時間停止了

本次入選WBCQ中華隊的球員，以中職哪一隊最多?

IG封鎖別人怕被發現？　1招教你「軟封鎖」不留痕跡

李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　一劇本失分率決定命運

駕駛注意！AI交通執法　資策會曝3種違規抓最兇

苗栗疑毒駕闖紅燈撞機車　騎士噴飛1樓高命危！

大陸熱門新聞

恐怖電梯急墜B2又衝上33樓！陸男慘死

陸恢復兩岸共打通報　關鍵竟是「鹹粥嬤」

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

童手指錯誤包紮壞死　1狀況快就醫

64歲女生下健康男嬰！

3年爽中180萬！幸運港男自曝中7個獎過程

中共再出對台措施　訂285項兩岸共通標準

4人喝100瓶酒「主揪爆吐墜樓亡」　家屬求償百萬結局揭曉

陸AI情趣娃娃安慰客戶：2分鐘也很厲害

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

餐廳冷氣不是自家品牌！女董變臉要他當場下單

影／機器人牽繩「遛」機器狗

他見習近平穿牛仔褲、白球鞋　外界稱「價格屠夫」

更多熱門

相關新聞

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

大陸證券監督管理委員會主席吳清今（23）日在記者會上表示，大陸資本市場對外開放的大門「只會越開越大」，支持各類外資主體參與A股市場。

陸證監會：落實穩住樓市股市

陸證監會：落實穩住樓市股市

陸港傳要求投行　助陸企更快在港上市

陸港傳要求投行　助陸企更快在港上市

陸證監會喊話學者、媒體：及時建言獻策

陸證監會喊話學者、媒體：及時建言獻策

陸股回神　橋水創辦人：堪比2012年救歐元

陸股回神　橋水創辦人：堪比2012年救歐元

關鍵字：

證監會財務造假

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

宋晟睿場內全壘打登上大聯盟官網

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

西班牙資格賽國旗「少了什麼」揭曉

恐怖電梯急墜B2又衝上33樓！陸男慘死

「不可思議！」李宗賢開轟為兒慶生　

今彩539頭獎5注中　獎落新北台中

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面