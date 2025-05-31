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陸落馬官員「5千萬蓋10座公廁」　配備WiFi、音響及空調

▲▼陸落馬官員「5千萬蓋10座公廁」　配備WiFi、音響及空調。（圖／翻攝微博）

▲李德明今年初主動投案，目前正接受調查。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省農業農村廳廳長李德明年初落馬，根據通報，他擔任白城市通榆縣縣委書記期間，大搞勞民傷財的「形象工程」，包含斥資5千萬元蓋了10座公廁，內部裝修豪華，配有空調、淨水機、Wi-Fi無線網路，以及音響等設備。

通報中指出，2020年5月，李德明擔任通榆縣委書記期間，為追求個人政績，罔顧通榆縣曾是國家扶貧開發工作重點縣、省深度貧困縣的客觀事實，在剛完成脫貧摘帽、財政吃緊的情況下，擅自變更在城區新建公共衛生間項目的設計方案，擴大修建面積，進行豪華裝修，造價相較預算翻倍，嚴重超出當地經濟發展水平。

▼斥資上千萬蓋出的公廁。

▲▼陸落馬官員「5千萬蓋10座公廁」　配備WiFi、音響及空調。（圖／翻攝微博）

李德明主政4年的通榆縣，曾是國家級貧困縣，也是吉林省深度貧困縣，土地沙化鹼化、常年乾旱，被稱為800里「旱海」。經過30多年的不懈奮鬥，2020年4月，通榆縣正式脫貧摘帽。時任縣委書記的李德明，也因此獲得「吉林省脫貧攻堅獎貢獻獎」。

根據大陸媒體2020年10月的一篇報導，通榆縣斥資1192萬元人民幣（約4979萬元新台幣），建設10座公廁。報導發出時，已有6座公廁完工並交付使用。

報道提到，新建的公廁造型獨特、設施齊全，室內裝修堪稱豪華，每一座廁所110至140平方公尺不等（約30至40多坪），都配有中央空調和排風系統；配有烘手器、淨化開水機、自動噴香機、洗手液、紙巾等多種洗漱物品，並安有Wi-Fi、音響等設備。

報導還指出，每個公廁打造「星級標準」，並配備24小時專人看護管理」堪稱為一場「廁所革命」。

李德明出生於1970年7月，曾任白城市住建局局長，2019年4月出任通榆縣委書記，2021年升任市委常委，並繼續兼任通榆縣委書記。2023年，他再次升遷，擔任省農業農村廳廳長，直至2025年1月主動投案。

李德明還有其他嚴重違紀違法問題，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。

▲▼陸落馬官員「5千萬蓋10座公廁」　配備WiFi、音響及空調。（圖／翻攝微博）

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