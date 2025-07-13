南韓法務部反擊！尹錫悅喊「遭剝奪運動權」　官方駁：每天有1小時

▲南韓特檢5日再度傳喚尹錫悅進行偵訊。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，更疑似下令派無人機進入北韓（朝鮮），涉嫌主導內亂與外患等罪。為此，特檢向法院聲請羈押，而尹錫悅10日被送進首爾看守所拘留。律師指控，尹錫悅入獄後被禁止到戶外進行運動。對此，南韓法務部發聲了。

根據韓媒《朝鮮日報》，尹錫悅辯護律師之一的金桂利最近透過臉書發文指控，痛批尹錫悅每天固定的戶外運動時間遭到矯正當局剝奪，「若總統（尹錫悅）想要到戶外運動，則必須先安排其他囚犯進來，讓（尹錫悅）獨自運動，這讓矯正當局面有難色。」

金桂利還憤憤不平表示，「尹錫悅總統所入住的囚房（2坪），也比其他前總統們（例如朴槿惠）入獄時還要更小（3坪），這無疑是侵害人權！而且，尹錫悅總統罹患糖尿病和其他眼科疾病，若將他關押在獨居房，加上炎熱的天氣，可能會導致其身體健康惡化。」

▲尹錫悅再度被送進首爾看守所。（圖／達志影像／newscom）

對此，南韓法務部今（13）日特別發表聲明反駁，表示尹錫悅遭到羈押後，首爾看守所從未限制其戶外運動時間，「依照矯正關係法令，每天日常作息會安排1個小時內的戶外運動。因此，除了接見律師或出庭等無可避免的行程外，戶外運動都是正常進行。」

另外，儘管尹錫悅被安排入住的2坪大獨居房「並未安裝冷氣」、只有調整強度（1到4）的電風扇，但尹錫悅接見律師時，可以前往安裝冷氣設備的空間，而這是每位受刑人的權利，況且首爾看守所每天都會控管收容所內的溫度。

根據韓媒《中央日報》，此次尹錫悅進到首爾看守所的收容編號為「3617」，在確認完編號後會進行身高體重測量等健康檢查，並換穿卡其色囚服，2坪獨居房內並無安裝冷氣，且為了預防發生火災，電風扇依照規定在運轉50分鐘後就會停止10分鐘，且儘管有電視可以看，但只有KBS1、SBS、MBC、EBS1（教育頻道）等4個頻道的預錄節目。