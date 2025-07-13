日本自衛隊「藍色衝擊波」現身大阪世博上空！　入場人數破千萬

記者王佩翊／編譯

日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」13日下午2時40分從關西機場起飛，在大阪世博會場上空進行精彩的特技表演，吸引現場觀眾熱烈歡呼。這是繼前一日首場演出後，藍色衝擊波連續第二天為大阪關西世博會獻上空中表演。與此同時，大阪世博的入場人數也在12日突破1000萬人次。

根據《讀賣電視台》報導，「藍色衝擊波」原本預計要在大阪世博開幕的4月13日當天進行特技飛行表演，但是因為氣候惡劣被迫取消。大阪府知事吉村洋文隨後向防衛大臣中谷元提出重新安排演出的請求，最終敲定在世博會期過半的7月12、13日兩天舉辦。而第一次的飛行表演已在12日順利落幕。

6架藍色衝擊波戰機編隊13日從關西機場起飛，飛越大阪市著名地標通天閣及大阪城，隨後飛過吹田市世博紀念公園與枚方市等地的上空，最終於下午3時抵達夢洲世博會場進行主要演出。戰機在空中噴出白煙，熟練地畫出愛心及大型圓圈等圖案，現場觀眾為之瘋狂。

值得注意的是，距離藍色衝擊波上一次在大阪上空進行展示飛行表演是1990年大阪市鶴見綠地舉辦的「國際花與綠博覽會」開幕日，相隔已35年。

與此同時，日本國際博覽會協會13日宣布，大阪關西世博會入場人數截至12日已累計突破1008萬人次，正式跨越千萬大關。世博會於13日迎來開幕3個月里程碑，184天的會期已過一半。