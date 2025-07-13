送報員夜半遭撕咬慘死！北海道發布「棕熊警報」　提醒注意這一事

▲棕熊在岩石上。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道福島町一名擔任送報員的52歲男性，昨（12）日凌晨在工作時突然遭到棕熊攻擊，居民目睹棕熊攻擊、拖行的過程。警消與當地的獵人組織出動搜捕，卻仍未發現棕熊的蹤跡。對此，北海道決定針對福島町發布「棕熊警報」，警報時間長達一個月，呼籲居民儘量別棄置廚餘。

根據日媒《共同社》，52歲男性佐藤研樹在北海道南端的福島町擔任送報員，豈料12日凌晨3時在送報時，卻疑似遭到出沒的棕熊攻擊，連當地居民在睡夢中都能聽到淒厲的慘叫聲，並從門縫窺視棕熊攻擊的過程。為此，北海道針對福島町發布警戒層級最高的「棕熊警報」。

北海道當局表示，當市區或聚落發生居民遭到棕熊攻擊的事件時，就會發布「棕熊警報」，其層級是3個警戒層級之中的最高級，將透過官網或廣告看板提醒居民留意，警報時間長達一個月，預計8月11日才會解除，呼籲居民們切勿在家門前隨意丟棄廚餘，且儘量別在夜間時外出。

根據日媒《朝日新聞》，日本北海道主要有棕熊出沒，而本州、四國則主要是亞洲黑熊（月輪熊），隨著近年來熊隻相繼出現在人類聚落，報導也提醒讀者留意安全，尤其深山、叢林、河邊是熊隻最常出沒的地點，且熊的聽力、嗅覺比人類更敏銳，因此若需進入深山，呼籲能先在戶外用品店購買「熊鈴」，告知熊和其他野生動物有人類存在。

熟稔棕熊生態的北海道酪農學園大學教授佐藤喜和提醒，前往山林時儘量避免單獨行動，因為人類群聚時受到熊隻攻擊的可能性較低，一旦在遠處發現熊隻，儘量保持冷靜、默默離開現場，避免大聲尖叫逃走，這樣反而只會讓熊隻受到驚嚇、甚至觸怒熊隻，引發熊隻展開攻擊行為。

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