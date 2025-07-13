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北市男酒後騎共享機車買宵夜被攔查　扣車+開罰賠慘了

▲興隆派出所警員吳泓緯查獲酒後外出買宵夜的騎士何男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲興隆派出所警員吳泓緯查獲酒後外出買宵夜的騎士何男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

7月13日凌晨，北市一名男子凌晨酒後嘴饞，騎共享機車外出買宵夜，途中因行車不穩被巡邏警察發現，遭攔下盤查，結果酒測值達0.22mg/L，當場遭警方依涉犯酒駕扣車送辦，他租用的共享機車也一併拖吊移置，何男除酒駕遭開罰外，恐負擔為數不小的共享機車租賃費用。

文山二興隆派出所警員吳泓緯當時巡邏行經轄區仙岩路時，發現一男子騎乘共享機車行駛過程左右搖晃，形跡可疑，警方主動上前攔查。靠近後聞到濃厚酒氣，警員對騎士進行酒測，發現騎士何男（30歲）酒測值達0.22mg/L，已超法定酒測值、涉犯酒後駕車。

▲興隆派出所警員吳泓緯查獲酒後外出買宵夜的騎士何男。（圖／記者張君豪翻攝）

何男坦承，騎車上路前在家喝了兩罐啤酒，後來肚子餓想買點宵夜，想說騎短程不會有問題，心存僥倖騎乘共享機車出門，沒料遭巡邏警察攔下。他在得知車輛將被移置時焦急喊道：「我月租的欸！怎麼辦？」警員冷靜回答：「一樣依規定處理。」

警方並依《道路交通管理處罰條例》對何男製單舉發，將共享機車拖吊移置。根據法條規定，機車駕駛若酒測值超過0.15mg/L即屬違規，可處新台幣1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，可吊扣駕照、移置車輛等處分；若超過0.25mg/L，更可能觸犯《刑法》公共危險罪，須負刑責。

文山二警方藉此案例呼籲：民眾切勿因短距通行或一時方便心存僥倖，酒後可選擇搭乘計程車、代駕或使用大眾運輸，才能保障自己與他人的生命安全。

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