騎士未禮讓行人又酒駕　挨罰1.5萬元辯「吃3小時檳榔害的」

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿興（化名）去年5月間騎車行經新北市土城區青雲路一處巷口，因未禮讓行人被警員攔查，隨後又被警員發現酒駕，因此挨罰1.5萬元；他聲稱自己絕無喝酒，只是當時已經吃了3個小時的檳榔，才會測出酒精反應。不過，台北地院法官認為警員取締程序合法，最終沒有採信阿興的說詞，裁定駁回。

▲阿興因未禮讓行人被警員攔查，接著又被抓包酒駕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年5月間騎車行經新北市土城區青雲路一處巷口，因行經行人穿越道時未禮讓行人，被警員攔查，結果又因為言談間面露酒容、身上酒氣濃厚，被警員懷疑酒駕，經酒測，測得吐氣酒精濃度達0.21mg/L，因而挨罰1.5萬元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿興不滿受罰，他提出行政訴訟並表示，自己絕無未禮讓行人、酒駕等行為，之所以會測出酒精反應，是因為他已經陸續吃了3個小時的檳榔，當時警員是因為他疑似未禮讓行人而進行攔查，怎麼能無預警實施酒測。

不過，台北高等行政法院法官認為，經查，阿興確實有未禮讓行人的行為，警員因此進行合法攔查，並在交談過程中，發現他的臉色明顯泛紅、眼神恍惚，因而合理懷疑他酒駕，並依處罰條例第35條規定要求配合酒測，警員的所有處理程序均合法。

至於阿興的檳榔一說，法官表示，阿興並無提出「服用檳榔可能會導致體內存有酒精成分」的證明，因此難以採信他的主張，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。