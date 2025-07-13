北韓全面支持俄羅斯！金正恩見俄外長拉夫羅夫　曝普丁盼早日會晤

▲北韓最高領導人金正恩12日在元山接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於11日晚間抵達北韓（朝鮮）後，昨（12）日前往北韓元山，與北韓外務相崔善姬進行第二次戰略對話，隨後獲得北韓最高領導人金正恩接見。北韓表示，全面支持俄羅斯在屋克蘭戰爭的所有決定。拉夫羅夫表示，俄國總統普丁期望能夠在近期會晤金正恩；同時，他也強調俄國「全面支持」北韓的立場，包括尊重北韓發展核武。

根據北韓官媒《朝中社》今（13）日報導，隨著位於北韓東岸城市元山的葛麻海岸觀光地區本月1日正式開放營運後，北韓選擇在當地的明沙十里飯店為拉夫羅夫舉行迎賓宴會，而金正恩更選擇在元山接見拉夫羅夫，希望他能夠在北韓新完工的觀光勝地「好好放鬆」，期盼未來元山葛麻能夠迎接更多俄國觀光客到訪。

拉夫羅夫與崔善姬於12日上午進行超過3個小時的第二次戰略對話，他表示對話內容「相當實際且具體」。

▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

▲北韓外務相崔善姬。（圖／路透）

對此，金正恩在聽取報告內容後便表示，「朝俄兩國的外交立場，定能對全球和平與安全穩定帶來正面影響。針對如何平息烏克蘭戰爭，我們全面支持俄國高層所採取的所有措施。我們深信，讓俄羅斯聯邦走向繁榮昌盛的聖戰，定能迎來勝利。」

不過，北韓官媒尚未報導金正恩與普丁究竟將於何時進行會談。據悉，普丁去年6月出訪平壤時，金正恩曾經答應普丁「出訪莫斯科」的邀約。《俄羅斯新聞社》、《俄塔社》指出，拉夫羅夫在元山向金正恩表示，「帶來總統（普丁）溫暖的問候，總統期盼能夠在近期與您直接相會。」

拉夫羅夫在與崔善姬會談結束後的記者會上透露，普丁持續與金正恩溝通、交換書信，最近兩人有可能直接見面。然而，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫卻表示，「近期並無普丁總統出訪北韓、或是金正恩委員長出訪俄羅斯的計畫。」

▲▼拉夫羅夫、崔善姬12日進行長達3小時的戰略對話。（圖／路透）

拉夫羅夫在記者會強調，俄羅斯理解、尊重北韓研發核武的決定。他指出，「早在伊朗伊斯蘭共和國遭到以色列和美國空襲之前，朝鮮民主主義人民共和國（北韓）便做出必要決定，也因為這一決定，才能讓任何人都不敢輕易向朝鮮民主主義人民共和國動武。美國、南韓、日本都在周邊地區擴張軍事力量，期盼他們不會誤判情勢、對俄朝兩國濫用武力。」

隨著北韓多次向俄羅斯派出增援部隊、輸送導彈與彈藥等裝備，拉夫羅夫也稱北韓為「同盟國」，強調未來在南北韓情勢上，俄國將完全接納北韓，並做出對北韓有利的決定。

▲▼金正恩握手、擁抱，稱拉夫羅夫為「親近的摯友」。（圖／路透）

另外，俄羅斯外交部也透過官方Telegram公開拉夫羅夫獲金正恩接見的相片，並在相片標註「元山，7月12日」，證實是在北韓江原道元山拍攝，相片中可以見到金正恩笑著以雙手握起拉夫羅夫的右手；而在公開的影片更可以看到，金正恩以「親近的摯友」（친근한 벗）稱呼拉夫羅夫，並且互相擁抱。

金正恩笑著向拉夫羅夫表示，「您是元山葛麻海岸觀光地區營運後，首位到訪的外國客人」，拉夫羅夫則是笑著指向俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅，表示「我們的大使才是第一位到訪的外國客人」，而馬歇各羅曾於1日出席竣工典禮。

►俄外長再度出訪平壤！讚嘆北韓軍「血戰助俄」 崔善姬淚謝挺普丁