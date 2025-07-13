日本7-11標注「中國台灣」惹怒網友　半夜急刪文道歉

▲日本7-11因一張介紹全球店員制服的貼文，將「台灣」標註為「中國（台灣）」，引爆台灣與日本網友不滿聲浪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本7-11因一張介紹全球店員制服的貼文，將「台灣」標註為「中國（台灣）」，引爆台灣與日本網友不滿聲浪，批評聲浪迅速在社群發酵。面對輿論壓力，日本7-11於12日深夜緊急刪除貼文，並發布聲明道歉，坦承內容欠缺考慮，承諾未來將更謹慎。

根據《中央社》報導，這則爭議貼文於7月11日「7-11日」當天在官方X帳號發出，內容是展示來自世界各地的7-11店員制服，希望網友票選出心中最喜歡的設計。圖片中包含14款制服，涵蓋地區包括美國、夏威夷、澳洲、瑞典、丹麥、台灣、馬來西亞、廣東、菲律賓、新加坡（與廣州、香港相同）、韓國、柬埔寨（與泰國、寮國相同）、印度與越南等。

然而，令人爭議的是，部分地區的標註方式以「中國（地名）」呈現，如「中國（香港）」、「中國（廣東）」，而台灣也被標為「中國（台灣）」，卻未對夏威夷等其他地區作類似處理。此舉引發台灣網友強烈不滿，質疑「如果真要標國家，那夏威夷為何不是『美國（夏威夷）』？」質疑7-11有意迎合中國政治立場。

除了台灣民眾揚言抵制之外，也有日本網友表達失望，批評7-11此舉傷害日台友好感情，直言「這樣的企業若再光顧，等於是對台灣失禮」，並號召群眾向企業投訴信箱反映抗議。

日本7-11最終在12日晚間接近午夜發出道歉聲明，標題為「關於本公司官方SNS發文的致歉聲明」，承認該則內容在地名標註上引發眾多意見。

聲明中寫道，「對於這次欠缺周全考慮的貼文內容，本公司認真看待，除了刪除該則貼文之外，也要向所有因此感到不愉快的各位，致上最誠摯的歉意。本公司將反省這次教訓，今後在發布內容時會更加審慎」。