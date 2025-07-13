北韓海量武器援俄！俄軍4成彈藥來自北韓　提供1200萬枚砲彈

▲自俄羅斯對烏克蘭發起大規模軍事行動之後，北韓向俄方提供砲彈、導彈、榴彈砲等武器，甚至派兵馳援。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓軍方情報部門披露，北韓對俄羅斯軍事援助規模驚人，至今提供超過2.8萬個裝有武器砲彈的貨櫃，估算光是152毫米口徑砲彈就超過1200萬枚。在此之際，烏克蘭情報部門也表示，俄軍戰場所使用的彈藥約40%來自北韓。

彭博、韓聯社報導，北韓自去年10月起向俄羅斯大量運送武器，並派遣約1.3萬名士兵協助俄國作戰。依據南韓國防情報本部13日向國會提交的資料，152毫米砲彈供貨量估已超過1200萬枚，軍方將會持續與相關機構、友邦合作，持續追蹤北韓向俄羅斯提供軍武的動向。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫11日接受彭博社專訪時透露，北韓武器儲備量相當可觀，並維持全天候武器生產。烏克蘭研判，俄軍在烏克蘭戰場上使用的彈藥約有40%為北韓製造，作為回報，俄羅斯向北韓提供資金與技術，緩解平壤政權的國際孤立。

南韓情報當局曾在6月下旬指出，北韓可能在今年7、8月期間向俄國增派更多軍力。俄羅斯媒體提到，北韓計畫派遣5000名軍事工程人員和1000名工兵前往庫斯克地區，支援當地重建工作。