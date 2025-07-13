牛肉餅只能煎38秒！台灣麥當勞「4大夯品好吃秘密」全曝光

▲麥當勞4大夯品好吃秘密曝光。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／彰化報導

《ETtoday新聞雲》走進亞洲第1座「麥當勞食品城」，揭開台灣麥當勞「4大夯品好吃關鍵秘密」，包括3種麵包體藏有「黃金標準」，且全只靠一把尺測量，以及麥克雞塊4款造型含義、純牛肉餅煎38秒是好吃關鍵，還有台灣獨賣「麥脆雞」可是全球首創「全熟帶骨炸雞」，堪稱台灣之光。

▲麥當勞3款麵包體須為全球統一規格，且須以 「神秘尺」進行測量確認其高度。（圖／記者蕭筠攝）

★麥當勞3種麵包體藏黃金標準

麥當勞的大麥克、滿意麵包、漢堡共3種麵包體為全球統一規格，無論在哪個國家哪間門市，都會吃到大小模樣都相同的漢堡包，且全靠一把「神秘尺」進行測量，確認其高度、烘烤狀態都在範圍之內才可以送至餐廳，若是不符標準只能直接淘汰。

▲麵糰經過2次發酵後變成光滑模樣。（圖／翻攝麥當勞官網，下同）

▲麵包須降溫至34度才可進行切割。

麥當勞麵包廠每日產出約30萬顆麵包，高度疊起來可達30座台北101，僅靠5步驟就能製成金黃鬆軟的漢堡包，首先為原料驗收過篩，透過機器把300斤左右麵糰攪拌打發，使其達到富有彈性的光滑模樣，再進行「分割滾圓」，1分鐘可切到70刀，讓麵糰大小規格一致。

接著是重點關鍵，必須透過振盪盤把麵糰校正置中，若是缺少這個步驟恐怕麵糰失敗率會超高，接著經過發酵後送進烤爐8分鐘左右即可變成麵包，尤其麵包烤好後，麵包體中心需達94度以上才是安全，再經過30分鐘冷卻，降溫至34度才可分割麵包，最後透過神秘尺測量，確保麵包體是全球規格才會送出至門市。

▲麥克雞塊只要在門市炸4分鐘就能起鍋。（示意圖／記者蕭筠攝）

★麥克雞塊4款造型含義超浪漫

麥當勞的「麥克雞塊」為最受歡迎品項之一，每年狂賣3億片，且加工廠每40分鐘就能產出一棟101高度的雞塊。主要選用雞胸、雞腿製成，雞肉進入加工廠後會先經過X-ray篩檢，主要為檢測微小雞骨，接著進行攪拌成型，依序是裹漿、預炸、急速冷凍、裝箱，最後才送入門市，門市只要炸4分鐘即可販售。

▲麥當勞麥克雞塊每年狂賣3億片。（圖／翻攝麥當勞官網，下同）

▲麥當勞麥克雞塊有4種造型含義超浪漫。

麥克雞塊一共有4種造型，分別是「球形」、「靴型」、「骨頭型」及「鈴鐺型」，是代表「L、O、V、E」的形狀，含義超級浪漫。

▲麥脆雞為台灣麥當勞獨賣品項，且首創全熟帶骨炸雞。（圖／翻攝麥當勞官網）

★麥脆雞「先蒸後炸」成台灣之光

「麥脆雞」為台灣麥當勞獨賣品項，且是全球首創「全熟帶骨炸雞」技術，堪稱是台灣之光；嚴選優質白肉雞，以機器進行3道裹粉、5道翻滾並預炸定型後，透過162度高溫的巨型蒸烤爐「蒸煮至全熟」，再急速冷凍配送至各餐廳，因此，麥脆雞抵達各門市時已經是全熟狀態，門市僅須解凍預熱30分鐘，再花2分鐘油炸即可出爐。

▲麥脆雞在門市只須花30分鐘復熱再下鍋炸2分鐘就可出爐。（圖／記者蕭筠攝）

麥脆雞熱賣超過30年，台灣平均每7位消費者就會有一位選擇吃這款經典美味，業者進一步說明，全熟生產線不僅可以提升門市出餐效率，還能準確掌控品質，更是吸引不少國家如中國、菲律賓來台取經。

▲麥當勞大麥克美味關鍵就是牛肉餅。（圖／業者提供）

★純牛肉餅最重要的是溫度

麥當勞永遠的1號餐「大麥克」、人氣「雙層牛肉吉事堡」等裡頭的「純牛肉餅」，主要使用紐澳+巴拉圭牛肉製成，且製成極為簡單，把原塊牛肉進行攪拌，去除筋膜後壓成圓餅狀，最後急速冷凍，過程只需要20分鐘，全程溫度控制在0度以下，且不添加任何調味及添加物，以保留牛肉原始風味，牛肉餅更精密管控牛肉的脂肪比例，確保符合全球標準。

▲牛肉餅於門市煎好出爐後須控制溫度在69至77度。

業者透露，冷凍牛肉餅送至門市後，約只要花38秒就能煎製出爐，過程無須添加一滴油，門市員工把牛肉餅下煎台後約煎37至42秒，煎好後再用溫度計測量，控制溫度在69至77度，最後撒上鹽、胡椒粉、洋蔥碎就能夾入漢堡中。

▲▼食品城有極大空間儲存待送至各門市的商品。（圖／記者蕭筠攝。下同）

▲由物流中心配送至各門市的貨車採三溫共配。

麥當勞於1999年在彰化大城鄉設立亞洲第1座、全球第2座的「麥當勞食品城」，佔地1萬4千坪，以一條龍的管理模式建立自己的食品加工（肉品廠為碁富食品／麵包廠為艾瑞始達）及配銷運送系統（物流中心為三井物產MSS），讓牛肉餅、雞塊、炸雞等肉品及麵包可以快速配送至全台門市，目前台灣共有421家麥當勞門市，物流中心的每台車每一趟服務約2.4間門市，且採三溫共配，滿足所有門市需求。