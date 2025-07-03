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麥當勞招募1000名正職員工　儲備幹部調薪8%

▲▼麥當勞開招1000名正職。（圖／業者提供）

▲麥當勞宣布招募1000名正職員工。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞宣布招募員工，總共開出1000名正職職缺，包括餐廳儲備幹部、正職服務員等，且針對儲備幹部進行調薪，漲幅超過8%，並歡迎社會新鮮人、中高齡、二度就業與退休人士加入，即日起正式開放報名。

因應積極展店及勞動市場需求，台灣麥當勞2025年擴大招募正職人力，其中「餐廳儲備幹部」開出300名職缺，訓練期薪水從35400元增加至38400元（含津貼），漲幅超過8%，通過訓練期後成為正式儲備幹部，起薪由42400元調升至42900元；副理、經理起薪亦同步調升，分別為49200元、59700元。

▲▼麥當勞開招1000名正職。（圖／業者提供）

▲正職服務員起薪32K並享有年終獎金。

另有700名「正職服務員」職缺，起薪32K並享有年終獎金，同時提供5個排班時段可選、固定周休二日（周間、周末各休一天），廣邀中高齡、二度就業與退休人士加入；此次總共開出1000名正職職缺。

此外，麥當勞也和全國20所大專院校合作推出「黃金超跑計畫」，針對大三以上學生提供校園儲備幹部實習計畫，在校期間即能享有正職薪資38400元及相同福利。

麥當勞自2016年起即比照外商福利提供7天家庭日，正職員工自入職第1年起即享有10天特休與7天家庭日假期，全年共可休假123天，今年起因政府宣布恢復4國定假日，全年可休127天，且任職滿10年還可享有連續8周的給薪特休。

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