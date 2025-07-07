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麥當勞少女遭侵犯輕生再議！父緊握妻手哽咽受訪：看到一絲曙光

記者黃宥寧／台北報導

北市一名17歲少女控遭麥當勞主管多次侵犯，罹患憂鬱症輕生，案件一度不起訴。家屬聲請再議成功，士林地檢署今（7日）針對新證據重啟偵查。死者2名哥哥與父親首度作證，一家四口輪流接受近2小時訊問。庭後，父親緊握妻子的手受訪哽咽說：「很感謝檢察官這次有認真詳細問，希望這次能夠給妹妹還有我們一些曙光。」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲林姓父親今以證人身分出庭作證，庭後緊牽妻子的手接受訪問。（圖／記者黃宥寧攝）

少女父親受訪時語帶哽咽表示，今天出庭是為了替已經不在的女兒討回公道，「她受過的傷，希望今天能有人願意聽、願意看到。」他回憶，女兒曾多次割腕、自殘，嘗試輕生。身為父母，陪著孩子努力撐過低潮，但最後她仍撐不住，選擇結束生命。

他最後也感謝這次檢察官與司法單位願意重啟調查，讓他們有機會再次說明案情、替女兒發聲，「讓我們看到司法的一絲曙光。」

家屬委任律師李毓倫表示，此次出庭除了補充新證據，也再次提出先前曾遭忽略的關鍵資料，希望檢方重新納入調查。她感謝檢察官此次詳細詢問案情，並願意受理聲請的證人與調查事項，「我們盼能給妹妹，也給這個家庭一點曙光。」

▲▼ 李毓倫律師 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李毓倫律師也表示感謝檢察官。（圖／記者黃宥寧攝）

李毓倫強調，這起案件不只是個案，更牽涉社會對職場權勢性侵與霸凌的集體忽視。她呼籲，除了企業應自律外，社會大眾也應多關心身邊親友的狀況。

據了解，婦幼組承辦檢察官今首次傳喚少女的父親與2名哥哥首度出庭作證，並再次詢問母親，盼釐清少女生前情緒變化與可能受害細節。

全案起源於，2022年8月，年僅17歲的少女在北市士林區一間麥當勞分店打工，她於隔年3月報案，指控店內李姓主管自2023年初起，陸續在更衣室、貨物間、廚房後區及她住家巷弄等處對她性侵、猥褻6次。

少女控訴遭對方以排班權力壓迫，不敢拒絕，案發後精神狀況急轉直下，多次輕生未遂，最終於同年11月選擇結束生命。母親悲痛提告，卻於今年4月遭檢方以「罪證不足」不起訴。家屬不服聲請再議，高檢署認定偵查不完備，5月發回士檢續查。

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