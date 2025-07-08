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麥當勞「5大品項」7月起換新包裝　紙盒改成包裝紙、紙袋

▲▼麥當勞大麥克、麥香魚、6塊及10塊麥克雞塊、蘋果派包裝7月起自「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」。（圖／業者提供）

▲麥當勞5大品項7月起自「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

持續推廣環保減塑，台灣麥當勞歷經3年研發測試，把5大品項的包裝從「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」，更首度移除包裝紙內層的塑膠淋膜，進一步減少塑料的使用，7月起正式換上新包裝。

▲▼麥當勞大麥克、麥香魚、6塊及10塊麥克雞塊、蘋果派包裝7月起自「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」。（圖／業者提供）

▲5大品項有大麥克、麥香魚、6塊麥克雞塊、10塊麥克雞塊及蘋果派。

麥當勞「大麥克」、「麥香魚」、「6塊麥克雞塊」、「10塊麥克雞塊」及「蘋果派」的紙盒包裝，7月起更換為「包裝紙」或「紙袋」，更進一步引領業界，移除所有包裝紙的內層塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代，並耗時近3年使其防油效果不變、透氣性更佳，減少塑料對環境的影響。

麥當勞表示，以紙包裝取代紙盒，每年約可減少10000棵樹木資源；包裝紙移除塑膠淋膜，每年則可減少使用86噸塑膠，而「盒轉紙」也深受消費者喜愛，認為「包裝紙」或「紙袋」不只提升用餐方便性，也減少垃圾量。

此外，目前已有200多家麥當勞門市導入內用杯，減少一次性飲料杯的使用，內用杯是以食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，無添加雙酚A或塑化劑，並經第三方驗證、符合國家食品容器包裝衛生標準，內用杯回收後會先人工沖洗並檢視外觀，再放進德國品牌清洗機、以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。

▲▼達美樂推出全新「韓風炸雞火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出全新「韓風炸雞火山披薩」。

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▲▼達美樂推出全新「韓風炸雞火山披薩」。（圖／業者提供）

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