小暑節氣優惠來了！麥當勞大薯買1送1、摩斯推10元紅茶

▲麥當勞本周優惠券出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今（7）日為二十四節氣中的「小暑」，麥當勞APP祭出本周限定最新優惠券，包括大薯、飲料買1送1，還有勁辣香雞翅免費送等好康，提醒除歡樂送優惠可重複使用之外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。摩斯漢堡則推「吃薯日」優惠，買薯條加10元就能多喝大杯冰紅茶1杯。

●門市限定（使用期限：即日起至7月8日）

1. 金選美式咖啡（冰／熱）+豬肉滿福堡加蛋特價89元

2. 金選美式咖啡（冰／熱）+麥香魚特價80元

3. 金選美式咖啡（冰／熱）+雙層麥香雞特價102元

●門市限定（使用期限：即日起至7月9日）

1. 單點中杯指定飲料買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）

●門市限定（使用期限：即日起至7月13日）

1. 單點迷你Q紫薯優惠價49元

2. 買早餐雙層麥香魚套餐送薯餅

3. 買雙層麥香魚送小薯

4. 買勁辣雞腿堡套餐送勁辣香雞翅（得來速限定使用至7月11日）

●門市限定（使用期限：7月11日至7月13日）

1. 買超值全餐送小杯玉米湯

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至7月15日）

1. 單點大薯買1送1

2. 單點勁辣香雞翅買1送1

3. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1

4. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

▲摩斯漢堡推小暑日優惠。（圖／業者提供）

搶搭小暑節氣，摩斯漢堡今（7）日祭出限時1天「吃薯日」，凡於門市購買薯條加10元就能多喝大杯冰紅茶1杯，優惠價75元，現省30元。

至7月15日還有限定組合優惠，早餐時段可享「摩斯豬排堡+摩斯冰紅茶特價79元」、「草莓蒟蒻冰茶搭配哈密瓜／香吉士蘇打／蒟蒻冰茶2杯特價99元」，以及大杯摩斯咖啡或大杯摩斯經典奶茶第2杯只要10元。