屏東里港連傳3宗百萬詐騙案　分局長上警廣剖析假投資陷阱

▲里港警分局長溫基興警廣高雄台宣導打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

最近屏東縣里港地區接連發生三起金額超過百萬元的詐欺案件，其中兩起為「假投資詐騙」，顯示此類犯罪手法猖獗且具高度迷惑性。為提升民眾防詐意識，里港警分局長特別接受警察廣播電臺專訪，透過實際案例解析詐騙流程與話術，提醒聽眾「穩賺不賠」就是警訊，並呼籲投資前務必查證資訊、勿輕信陌生人話術，如遇疑似詐騙應立即撥打165反詐專線求助。

根據里港警分局統計，114年6月轄區內共發生3起金額超過新臺幣百萬元的詐欺案件，其中有2起為「假投資詐財」類型，顯示此手法猖獗且具高度迷惑性。

其中一起為被害人於臉書認識歹徒並提供LINE，雙方互加為好友後，歹徒誆稱自己為知名投資老師，並表示某投資網站每天有VIP會員專屬5%的優惠卷，還可以紅利返還，慫恿被害人至假投資網站投資，被害人遂依指示至該網站申請帳號，又繼續依照歹徒指示辦理虛擬貨幣交易所的帳號，並與幣商購買泰達幣，隨後將其購入的泰達幣轉入虛擬貨幣交易所的的電子錢包，因歹徒自稱投資經驗豐富，保證「穩賺不賠」，導致被害人誤入陷阱，完全相信歹徒，一連串的操作後，被害人要用投資網站出金時發現電子錢包遭凍結，並詢問客服人員，他表示需提供營業登記副本或繳交保證金3萬元，才可以解凍，這時被害人才意識到自己遭遇了詐騙，報案人經過計算共損失泰達幣5萬元(高達新台幣160萬元)。



分局長温基興特別呼籲聽眾朋友，投資前一定要冷靜查證，天上不會掉下餡餅，只有詐騙在設局，遇到疑似詐騙情形，可找家人商量或立即撥打165查證，並可上網搜尋「打詐儀錶板」網站查詢最新詐騙手法與相關案例，錢是我們一輩子辛苦賺來的，千萬不要被一句「穩賺不賠」給騙了！投資一定要小心，有任何懷疑，趕快撥打165反詐騙專線，警察會幫您查清楚，保護自己，也守住辛苦錢!