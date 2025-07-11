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台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情　關懷206戶脆弱家庭

▲台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化社會安全網的在地關懷服務，台東縣政府近期啟動一項富有溫度的志工外展行動，由縱谷地區平均年齡65至75歲的在地長輩志工親手編織手機吊飾，作為祝福與關懷的象徵，親送至縣內206戶脆弱家庭，將溫暖實實在在地傳遞到每一個角落。

本次活動由縣府社會處縱谷線區社會福利服務中心與在地志工共同發起，參與志工多為當地長者，他們戴著老花眼鏡、專注地挑戰手工編織技巧，一針一線編織出色彩繽紛、獨具巧思的吊飾，傳遞出滿滿心意。志工們彼此加油打氣，「要對自己有信心，錯了就拆，拆了再來！」有人笑稱「希望自己有八隻手，這樣線就不會打結了！」在歡笑與互助中，一件件象徵愛與祝福的作品陸續完成，為社區注入暖流。

台東縣長饒慶鈴表示，志工是社會安全網中最溫柔而堅韌的力量，感謝縱谷地區所有志工的熱情投入與無私奉獻。「正是有了這群長輩志工的努力，縣府的關懷服務才能穿越縱谷山脈，觸及每一戶需要幫助的家庭。我們的社會安全網因此變得更緊密、更有愛，也讓台東成為更溫暖的家園。」

縣府社會處長陳淑蘭指出，強化社會安全網必須以「家庭為核心、社區為基礎」，整合公私部門協力力量。長輩志工們以時間與雙手編織吊飾，不僅是服務行動，更是一種跨世代的情感傳承，象徵社會的愛與關懷正在被持續延續、實踐。

根據台東縣政府統計，目前縱谷線區社會福利服務中心所服務的脆弱家庭共計206戶，涵蓋經濟弱勢、失業、身心障礙、兒少發展帳戶家庭及照顧功能不足等多元需求。此次外展行動預計將於下月正式啟動，每條手機吊飾都將由社福中心社工與志工親自送達受助家庭手中，讓關懷不僅停留在語言，更能在實質行動中具體展現。

縣府也呼籲民眾，若發現身邊有人遭遇家庭暴力、性侵害、性剝削或性騷擾，或發現脆弱家庭需要協助，請即刻撥打「113」保護專線，或透過「關懷E起來」平台（https://ecare.mohw.gov.tw）通報，共同守護台東每一位需要幫助的家人。

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